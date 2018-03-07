به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ساعدی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفت را جذب می‌کند که سالی ۲ درصد به آن اضافه می شود و برای امسال ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است.

عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق در سه بخش هزینه می‌شود، گفت: بخشی از این منابع در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود و صندوق با تایید بانک‌ها ارز مورد نیاز واحدهای متقاضی را تامین می‌کند.

وی افزود: این منابع به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و به بخش عمومی غیر دولتی حداکثر ۲۰ درصد کل دارای صندوق را می توان اختصاص داد، البته در بخش عمومی دولت نباید ۲۰ درصد بیشتر سهام داشته باشد یا حق رای دولت بیش از ۲۰ درصد نباشد.

ساعدی تصریح کرد: طرح‌هایی که در خواست تسهیلات از صندوق توسعه ملی دارند، باید حتما صادرات محور باشند.

عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی گفت: بخش دوم هزینه‌کرد منابع صندوق، وام تضمین شده که در موارد خاص به دولت تعلق می‌گیرد که در این زمینه ۱۰ میلیارد دلار منابع برای احیای دشت‌های سیستان، دریاچه ارومیه، زاینده رود و غیره اختصاص یافته است.

ساعدی تصریح کرد: بخش سوم هزینه کرد منابع صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بین‌المللی است که تنها موردی است که به صندوق اجازه سرمایه‌گذاری داده شده اما در این قسمت به دلیل تهدیداتی که برای منابع دولت در خارج از کشور وجود دارد، اقدام عملیاتی انجام نشده است.

وی افزود: در بخش اعطای تسهیلات به طرح‌های صادرات محور، به ۳۲۰ تا ۳۳۰ طرح تسهیلات داده شده اما بر اساس آمار پیشرفت در بخش صنعت چشمگیر نبوده که نشان می‌دهد باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و در کنار به کارگیری نهادهای مهمی مانند بانک‌ها، نظام نامه صندوق را نیز باید به روز کنیم.

ساعدی با بیان اینکه رییس جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد، تصریح: طرح هایی برای این امر اولویت بندی شده که عبارت است از طرح‌هایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شده‌اند، طرح های نیمه تمام عمرانی کشور که از ۷۰ هزار طرح موجود ۱۴ هزار طرح در قالب قراردادهایی مانند ppp قابلیت واگذاری دارد، طرح‌های زیرساختی وزارت‌خانه‌ها مانند IPC، طرح‌های توسعه منطقه‌ای، طرح های بخش خصوصی که با اتاق ایران هماهنگی شده است، شرکت هایی که در بورس ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم، بخشی از هزینه طرح شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند و هم افزایی در جذب فاینانس های خارجی کشور.

عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی، شناخت و انتخاب محیط حقوقی مناسب و شناسایی ابزارهای متناسب با طرح‌های داخلی، مشارکت صندوق در واحدهای سندیکایی با بانک‌ها و موسسات معتبر خارجی مانند همکاری با بانک توسعه اسلامی، همکاری با بانک های کوچک اروپایی، همکاری با صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورها که برای همکاری دوجانبه با ایران اعلام آمادگی کردند و تاسیس یک صندوق کشوری با عضویت سایر کشورها را از برنامه‌های صندوق اعلام کرد.