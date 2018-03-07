  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

ترکیه منطقه «شران» در شرق عفرین را بمباران کرد

ترکیه منطقه «شران» در شرق عفرین را بمباران کرد

در حالی که ترکیه منطقه شران در شرق عفرین را بمباران کرده ارتش این کشور اعلام کرد شمار شبه نظامیان کُرد که در عملیات عفرین کشته شده اند به ۲۹۴۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ترکیه بار دیگر  منطقه «شران» در شمال شرق شهر عفرین  را مورد هدف قرار داد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه هم به نقل از ارتش ترکیه خبر داده که تا کنون ۲۹۴۰ تن از شبه نظامیان مسلح کُرد در عملیات ترکیه در عفرین کشته شده اند.

از ۲۰ ژانویه گذشته تا کنون ارتش ترکیه با همکاری معارضان مسلح موسوم به ارتش آزاد عملیات شاخه زیتون را علیه شبه نظامیان کُرد در شمال سوریه آغاز کرده است.

ترکیه اعلام کرده در این عملیات گروه های «پ ی د» (حزب اتحاد دموکراتیک سوریه) و گروهک تروریستی «پ ک ک» (حزب کارگران کردستان) را هدف قرار می دهد و از هدف قرار دادن غیر نظامیان اجتناب می کند.

این در حالی است که در حمله روز گذشته ترکیه به  روستاهای «میرکان» و «کاخره» را در عفرین دست کم دو غیرنظامی سوری جان باختند.

کد مطلب 4245884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه