ترکیه منطقه «شران» در شرق عفرین را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ترکیه بار دیگر منطقه «شران» در شمال شرق شهر عفرین را مورد هدف قرار داد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه هم به نقل از ارتش ترکیه خبر داده که تا کنون ۲۹۴۰ تن از شبه نظامیان مسلح کُرد در عملیات ترکیه در عفرین کشته شده اند.

از ۲۰ ژانویه گذشته تا کنون ارتش ترکیه با همکاری معارضان مسلح موسوم به ارتش آزاد عملیات شاخه زیتون را علیه شبه نظامیان کُرد در شمال سوریه آغاز کرده است.

ترکیه اعلام کرده در این عملیات گروه های «پ ی د» (حزب اتحاد دموکراتیک سوریه) و گروهک تروریستی «پ ک ک» (حزب کارگران کردستان) را هدف قرار می دهد و از هدف قرار دادن غیر نظامیان اجتناب می کند.

این در حالی است که در حمله روز گذشته ترکیه به روستاهای «میرکان» و «کاخره» را در عفرین دست کم دو غیرنظامی سوری جان باختند.