عشایر در انقلاب اسلامی نقش بسیار اساسی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در مراسم گردهمائی سران، معتمدین، ریش سفیدان و طوایف عشایر آذربایجان‌شرقی و آیین افتتاح مسجد بزرگ حضرت ابوالفضل (ع) منطقه عشایری قره‌قیه با بیان اینکه در اسلام برای ساخت مسجد عنایات خاصی وجود دارد اظهار داشت: نخستین گامی که پیامبر اسلام در آماده‌سازی زیرساخت مدینه نبوی برداشتند تاسیس مسجد به عنوان پایگاه ارتباط با خدا و خلق خدا و مرکز رسیدگی به امور دین و دنیای مردم بود.

وی افزود: در بسیاری از آیات مسلمانان را برای ایجاد مساجد و مرمت مساجد ترغیب شده و تاسیس مسجد از مصادیق باقیات الصالحات است.

آل‌هاشم با بیان اینکه امام صادق (ع) می‌فرماید هر کس یک مسجد درست کند خداوند در بهشت برای او خانه می‌سازد گفت: احترام به مسجد پاداش بسیاری دارد، از تحقیر مسجد باید دوری کرد و نگذاشت مساجد خالی شوند.

امام جمعه تبریز ادامه داد: مسجدی به این زیبایی در این منطقه ساخته شده اما این کافی نیست و باید با حضورخودتان این مسجد را نورانی کنید و انقلاب نیز از مساجد شروع و به پیروزی رسید و رونق پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در برخی مساجد هیئت امنا از ورود کودکان به مسجد به بهانه شلوغ کردن جلوگیری می‌کنند در حالی که مساجد را باید کودکان پر کنند باید باشند تا با مسجد انس بگیرند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به نبود مدرسه و تحصیل کودکان در کانکس در برخی نقاط استان گفت: مسوولان ذیربط باید رسیدگی و پیگیری کنند.

آل‌هاشم اظهار داشت: عشایر در انقلاب نقش بسیاری داشتند و در حال حاضر ۲۰ درصد مواد پروتئینی استان توسط عشایر تامین می‌شود و عشایر مصداق عینی اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری هستند.

وی گفت: در دوران جنگ عشایر از نفوذ دشمن به خاک کشورمان پیشگیری کردند و در راه استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش موثری داشتند و رهبری همیشه بر نقش عشایر در موفقیت های انقلاب و نظام تاکید داشتند.

امام جمعه تبریز گفت: به مشکلات خانواده شهدای عشایر استان توجه ویژه‌ای باید شود و عشایر در عمل نشان می‌دهند که پایبند اقتصاد مقاومتی هستند.