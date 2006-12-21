مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

داشتن حداقل فوق لیسانس؛ شرط نامزدی در مجلس

حداد عادل: تورم از سال گذشته بیشتر نبود

حذف کامل کنکور تا پایان برنامه چهارم



اعتماد:

بحران در روابط تهران - لندن

خاتمی: هاشمی رفسنجانی مورد توجه مردم است

گزارش انتخاباتی پورمحمدی از وضعیت انتخابات 24 آذر



اعتماد ملی:

وزیر کشور درباره نتایج انتخابات؛ مردم به دولت پیام دادند

دورخیز دادکان برای بازگشت

یلدا، جشنی به بلندای تاریخ



ابرار:

با حکم رهبر انقلاب؛ عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان شد

وزیر کشور: خجالت نمی کشیم بگوییم قد ما از مردم خیلی کوتاهتر است

حافظ و نور و یلدا

اسرار:

همه وعده ها برای ارزانی شب یلدا نقش بر آب بود

فرار دختران از منزل کاهش یافت

"رایحه خوش خدمت" کمترین جایگاه را در انتخابات دارد



ابتکار:

جدال بر سر پرینت آراء ادامه دارد

حداد عادل: دولت تا پایان سال سهمیه بندی بنزین را آغاز کند

سوز شب یلدا در بازار میوه و آجیل



آینده نو:

وزیر کشور در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی عنوان کرد: پاسخ به مردم درباره ابهام های انتخابات

شب یلدا بهانه ای برای کنار هم بودن

3 تن از عاملان بمب گذاری های اهواز اعدام شدند



اقتصاد پویا :

حداد عادل: دولت می تواند از اول دی بنزین را سهمیه بندی کند

1200 کیلومتر راه به شبکه راههای کشور اضافه می شود

300 هزار "تجارت کارت جوان" به دانشجویان رسید



پول:

کسری بودجه از 78 هزار میلیارد ریال می گذرد

قیمت سیم کارت 250 هزار تومان پیشنها شد

شناسایی 6 هزار سیم کارت مشکوک به کپی

تهران امروز:

تفاهم در شورای سوم

دنیای جادویی شب یدا

مخابرات در واکنش به پیگیری در رسانه ها: سیم کارت های کپی را می سوزانیم

جام جم:

وزیر کشور در برابر خبرنگاران داخلی و خارجی

خاتمی: شیرینی حضور مردم را با شبهات تلخ نکنیم

ناصر عبداللهی ترانه وداع را خواند



جمهوری اسلامی:

پیشنهاد ایران به شورای امنیت برای خلع سلاح هسته ای اسرائیل

گرانی های آخر پاییز مردم را غافلگیر کرد

سید محمد خاتمی: انتخابات نشان دهنده جایگاه بلند آقای هاشمی رفسنجانی در میان مردم بود



جوان:

بن بست پایتخت های 1+5

هامانه خبر داد: 118 میلیارد دلار طرح های نفتی در دست اجرا

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اشد مجازات اجتماعی برای متخلفان پزشکی و دارویی



جهان صنعت :

برای تامین مالی پروژه های نفتی مشکل داریم

گرانی میوه و آجیل به بلندای شب یلدا

آلودگی هوا تهرانی ها را با مرگ خاموش می برد



حیات نو:

وزیر کشور در واکنش به اعتراض ها؛ آماده بازبینی هستیم

برچسب ایرانی روی چرم کفش های خارجی

با افزایش قیمت میوه و آجیل؛ شب یلدا به کام مردم تلخ شد



خراسان :

وزیر کشور: با وجود دقت اعمال شده، آماده بازبینی شمارش آراء هستیم

در اظهارات فرمانده ناجا مطر شد: حریم خصوصی ، پژو 405 و هزینه تعویض پلاک

قیمت مرغ هفته آینده کاهش می یابد



خبر:

وزیر کشور: صحت نتایج انتخابات را تضمین می کنیم

تغذیه شب یلدا چگونه است

پرداخت 60 هزار تومان بن بازنشستگان تا قبل از پایان سال



دنیای اقتصاد:

حداد عادل: دولت سهمیه بندی بنزین را آغاز کند

امشب نه هر شب است شب یلدا است

کلیدداران پایتخت مشخص شدند



سیاست روز:

گزارش وزیر کشور به خبرنگاران؛ تقدیر خاتمی از حسن برگزاری انتخابات

شب یلدا گران ترین شب سال

هادی ساعی منتخب مردم در شورای شهر تهران: فقط دنبال خدمت به مردم هستم



صدای عدالت:

شورای ائتلافی شکل گرفت

فرمانده ناجا: تجاوز به حریم خصوصی مصداق فساد فی الارض است

گفتگوی اختصاصی با فرمانده نیروی انتظامی استان قم: قم در قانون گریزی رتبه اول را دارد

عصر اقتصاد:

رئیس جمهور خبر داد: اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال

آیین یلدا؛ مجرای تنفسی ایرانی ماندن: اسلامی ندوشن، رحماندوست، کلانتری ، معصومی ، اقدامی و ... از یلدا گفتند

شهرداری تهران: میوه و تنقلات شب یلدا با قیمت مصوب عرضه می شود



کارو کارگر:

خاتمی: شیرینی انتخابات را با شبهات تلخ نکنید

خنثی شدن بمب 115 پوندی در زاهدان قبل از انفجار

احمدی نژاد: پایگاه تهاجم فرهنگی دشمن را منهدم می کنیم



کارگزاران:

نخست وزیر انگلیس انجام داد: تحریم اعراب علیه ایران

یلدا؛ شب قصه گویی ایرانیان

افزایش رفتارهای پرخطر در نوجوانان



کیهان:

شمارش آراء به مرحله پایانی رسید

عرضه 900 تن هندوانه برای شب یلدا

ساعی: خود را کنار دولت و تحت فرمان رهبر معظم انقلاب می دانم





همبستگی:

نگرانی از نحوه شمارش آرای شورای شهر تهران

چوبه دار پایان بخش زندگی شش قاتل

مرگ سالانه نیم میلیون آسیایی بر اثر آلودگی هوا





همشهری:

پورمحمدی: درباه سلامت انتخابات اطمینان می دهم

در مسیر تهران - جنوب روی داد؛ دومین سانحه خروج قطار از ریل در یک هفته

دهها پروژه عمرانی در تهران آماده بهره برداری شد





هدف و اقتصاد:

یلدای گرانی دامن ایرانی ها را گرفت

شهردار تبریز: ترافیک به واحدهای درسی اضافه شود

تعرفه های جدید صدور کارت بازرگانی و گواهی مبداء تصویب شد