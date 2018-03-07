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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

مدیرکل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان:

۴۰ هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگی را دریافت کردند

۴۰ هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگی را دریافت کردند

زنجان-مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی زنجان گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۴۰ هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگی را دریافت کردند که از این تعداد ۷۸ درصد معادل ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر بانوان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان کار آفرین در محل استانداری زنجان مشارکت اقتصادی  بانوان در استان زنجان ۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: باید این میزان نرخ مشارکت  بانوان در استان بیشتر شود.

وی بابیان اینکه استان زنجان ۱۱۲ شرکت تعاونی دارد، اظهار کرد: ۷۰ درصد از این شرکت‌ها را بانوان عضو هستند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از بانوان عضو این شرکت‌های تعاونی هستند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه بانوان استان زنجان در بخش‌های مختلف فعال هستند و این امر باعث شده تا نرخ مشارکت اقتصادی بانوان بیشتر شود.

یوسفی به مشاغل خانگی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۴۰ هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگی را دریافت کردند که از این تعداد ۷۸ درصد معادل ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر بانوان هستند.

وی ابراز کرد: بانوان استان زنجان توانمندی لازم رادارند و در این راستا حوزه مشاغل خانگی موفق بوده‌اند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مشاغل خانگی به‌صورت یک واحد کسب‌وکار در جامعه فعالیت می‌کنند و در  قانون بر حمایت از مشاغل خانگی تأکید شده است و در این میان بسترسازی برای توسعه مشاغل خانگی می‌تواند باعث توسعه اشتغال بانوان شود. 

یوسفی افزود: ایجاد مشاغل خانگی، توسعه استان و محرومیت‌زدایی را به دنبال دارد و در این راستا اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر توسعه مشاغل خانگی تأکید جدی دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: استقبال از راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی در استان زنجان روند خوبی دارد.

کد مطلب 4245960

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