به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر چهارشنبه در جمع بانوان کار آفرین در محل استانداری زنجان مشارکت اقتصادی بانوان در استان زنجان ۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: باید این میزان نرخ مشارکت بانوان در استان بیشتر شود.

وی بابیان اینکه استان زنجان ۱۱۲ شرکت تعاونی دارد، اظهار کرد: ۷۰ درصد از این شرکت‌ها را بانوان عضو هستند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از بانوان عضو این شرکت‌های تعاونی هستند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه بانوان استان زنجان در بخش‌های مختلف فعال هستند و این امر باعث شده تا نرخ مشارکت اقتصادی بانوان بیشتر شود.

یوسفی به مشاغل خانگی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از سال ۹۰ تاکنون ۴۰ هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگی را دریافت کردند که از این تعداد ۷۸ درصد معادل ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر بانوان هستند.

وی ابراز کرد: بانوان استان زنجان توانمندی لازم رادارند و در این راستا حوزه مشاغل خانگی موفق بوده‌اند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مشاغل خانگی به‌صورت یک واحد کسب‌وکار در جامعه فعالیت می‌کنند و در قانون بر حمایت از مشاغل خانگی تأکید شده است و در این میان بسترسازی برای توسعه مشاغل خانگی می‌تواند باعث توسعه اشتغال بانوان شود.

یوسفی افزود: ایجاد مشاغل خانگی، توسعه استان و محرومیت‌زدایی را به دنبال دارد و در این راستا اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر توسعه مشاغل خانگی تأکید جدی دارد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: استقبال از راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی در استان زنجان روند خوبی دارد.