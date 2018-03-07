به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهارشنبه در نشست با معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: باید در ساخت ساختمان های جدید در مناطق زلزله‌زده به دقت نظارت کرد تا بارعایت اصول و مبانی مهندسی شاهد ساخت خانه های مستحکم و مقاوم در آینده باشیم و از خسارت‌های سنگین این گونه حوادث پیشگیری کنیم.

وی افزود: امروز روز خدمت است خصوصاً به استانی که از بسیاری از جنبه ها مانند بیکاری و فقر و مشکلات اینچنینی وضعیت نابسامانی دارد و نیاز است در راستای تعالی این منطقه تلاش فراوان گردد.

همچنین در ابتدای این دیدار مهندس سالاری معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به ارائه گزارش از وضعیت عمرانی استان خصوصا وضعیت مناطق زلزله زده استان پرداخت.