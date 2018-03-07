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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

شهردار فرون آباد:

لازمه تسریع اجرا برنامه های شهری فرون آباد همراهی اداره راه است

لازمه تسریع اجرا برنامه های شهری فرون آباد همراهی اداره راه است

پاکدشت- شهردار فرون آباد گفت: لازمه تسریع اجرا برنامه های شهری فرون آباد، همراهی اداره راه و شهرسازی پاکدشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش میرزایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی که با حضور سلطانی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت و اعضا هیات رییسه شورای شهر فرون آباد به منظور ساماندهی فضاهای شهری، بهبود عملکرد سرانه‌های شهری و صدور اسناد ملکی شهروندان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امیدواریم با حمایت و همراهی مجموعه اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت در مسیر اجرای برنامه‌ها و طرح‌های شهری با سرعت بیشتری حرکت کنیم تا بتوانیم خدماتی در خور و شایسته مردم فرون آباد را ارائه کنیم.

وی گفت: نقش اداره راه و شهرسازی در توسعه شهرها و ایجاد تسهیلات لازم برای آسایش و آرامش مردم بسیار مهم است و ایجاد تعاملات فی‌ ما بین قطعاً در حل و فصل مشکلات شهری نقش به سزایی خواهد داشت، لذا باید در این رابطه حداکثر تلاش را داشته باشیم.

میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه همه دستگاه ها با یک هدف در حال فعالیت هستند گفت: در مسیر رسیدن به این اهداف مشخص که رشد و تعالی و پیشرفت همه جانبه را برای شهر در پی خواهد داشت لازم است با تعاملات و همراهی های فی‌ ما بین بتوانیم به اهدافی که مد نظر هر دو مجموعه می باشد برسیم و نتیجه و ماحصل آن عاید مردم شود.

کد مطلب 4245972

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