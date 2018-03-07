دو کتاب قرآنی از سوی انتشارات رسول امین روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب «تقدیم و تأخیر در قرآن کریم و اسرار آن» و « سیری در آیات موضوعی» با تالیف حمید الهی دوست چاپ و منتشر شد.

در کتاب «تقدیم و تأخیر در قرآن کریم و اسرار آن» رازگونه بودن واژگان قرآنی در تقدیم و تأخیر، از برخی روایات با موضوعات متنوع و از سیره ی عقلایی و تدبّر در آیات قابل استفاده است. در این مجموعه ۱۰ ملاک برای تقدیم و تأخیر واژگان قرآنی ارائه شده است. توجه به این موضوع از تفسیر مجمع البیان به تفسیر المیزان و تفسیر نمونه سیر صعودی را طی نموده است.

همچنین کتاب « سیری در آیات موضوعی» با هدف ،نگاه موضوعی به آیات تدوین شده است.در این کتاب آیات خداشناسی،معادشناسی و انسان سازی در این مجموعه گردآوری شده است.اشتمال بر آیات کلیدی و مشهور، همراه با نمودار دسته بندی آیات برجسته و ارائه ی ترجمه و توضیح مختصری درباره ی آن از مزایای این اثر می باشد.

حمید الهی دوست در طی سالهای ۸۹ به بعد پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)، مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران و حوزه علمیه خواهران، جامعه المصطفی العالمیه اصفهان را راهنمایی و مشاوره کرده و نیز داوری پایان نامه های این مراکز را انجام می دهد.

در طی سالهای ۸۹ به بعد پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)، مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران و حوزه علمیه خواهران، جامعه المصطفی العالمیه اصفهان را راهنمایی و مشاوره کرده و نیز داوری پایان نامه های این مراکز را انجام می دهد.وی از سال ۸۹ با مجله ی قرآنی کوثر همکاری داشته و از اعضای هیئت تحریریه این مجله می باشند.

وی همچنین در رشته های تفسیر،علوم قرآن ، کلام نقلی، فقه و اصول به صورت تخصصی فعالیت می کند.