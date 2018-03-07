  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

رئیس پلیس‌راه اردبیل:

نیمی از مصدومان تصادفات اردبیل در مسیر بیمارستان جان‌باخته‌اند

نیمی از مصدومان تصادفات اردبیل در مسیر بیمارستان جان‌باخته‌اند

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل گفت: در ۱۱ ماهه سال جاری نزدیک به نیمی از مصدومان تصادفات جاده‌ای این استان در مسیر بیمارستان جان‌باخته‌اند.

حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۵ نفر متوفی در تصادفات جاده‌ای داشتیم که ۵۸ نفر سر صحنه تصادف و مابقی در مسیر بیمارستان یا بیمارستان جان‌باخته‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز از ۱۳۹ نفر متوفی تصادفات، ۷۵ نفر سر صحنه و ۶۴ نفر در مسیر بیمارستان یا بیمارستان جان خود را از دست داده بودند.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: متأسفانه آمار جانباخته گان در مسیر بیمارستان روند افزایش گرفته و این موضوع نگران کننده است.

به گفته فتاحی با توجه به تلاش دستگاه‌های ذی‌دخل در کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای لازم است تدابیری ویژه برای مصدومان تصادفات نیز اندیشیده شود تا در مسیر بیمارستان و بیمارستان آمار جان‌باختگان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: در ۱۱ ماهه امسال تعداد تصادفات فوتی ۱۰ درصد و تعداد متوفیان نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان در مقابل تعداد تصادف جرحی ۱۱ درصد و تعداد مجروحان نیز شش درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 4245983
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها