حجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۵ نفر متوفی در تصادفات جاده‌ای داشتیم که ۵۸ نفر سر صحنه تصادف و مابقی در مسیر بیمارستان یا بیمارستان جان‌باخته‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز از ۱۳۹ نفر متوفی تصادفات، ۷۵ نفر سر صحنه و ۶۴ نفر در مسیر بیمارستان یا بیمارستان جان خود را از دست داده بودند.

رئیس پلیس‌راه استان متذکر شد: متأسفانه آمار جانباخته گان در مسیر بیمارستان روند افزایش گرفته و این موضوع نگران کننده است.

به گفته فتاحی با توجه به تلاش دستگاه‌های ذی‌دخل در کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای لازم است تدابیری ویژه برای مصدومان تصادفات نیز اندیشیده شود تا در مسیر بیمارستان و بیمارستان آمار جان‌باختگان کاهش یابد.

وی تاکید کرد: در ۱۱ ماهه امسال تعداد تصادفات فوتی ۱۰ درصد و تعداد متوفیان نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس پلیس‌راه استان در مقابل تعداد تصادف جرحی ۱۱ درصد و تعداد مجروحان نیز شش درصد افزایش یافته است.