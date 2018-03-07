وجود ٣٣ هزار زندانی شاغل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله مرتضوی ظهر چهارشنبه در همایش درختکاری که در ندامتگاه فردیس برگزار شد، با بیان اینکه سازمان زندان ها ۱۵ هزار هکتار زمین برای جنگل کاری تحت تصرف خود دارد، اظهار کرد: از این میان ۹ هزار کتار آبی و ۶ هزار هکتار دیمی است.

مدیرکل دفتر اشتغال و برنامه ریزی سازمان زندان های کشور در ادامه از اشتغال بیش از ۳۳ هزار زندانی در حوزه های مختلف منابع طبیعی، جنگل کاری، ورزشی، فرهنگی و غیره خبر داد و عنوان کرد: این امر به اصلاح و تربیت زندانیان کمک ویژه ای می کند.

وی از کاشته شدن بیش از ۴۰ هزار هکتار نهال از ابتدای هفته منابع طبیعی تا کنون در سراسر کشور خبر داد و افزود: تلاش می کنیم در راستای توسعه منابع طبیعی و فضای سبز اقدام کنیم.

مرتضوی با بیان اینکه استان های البرز، اصفهان و خراسان رضوی از لحاظ فراوانی زندانیان رای باز بالایی دارند، تاکید کرد: از دادستان هایی که در راستای افزایش زندانیان رای باز تلاش می کنند، تشکر می کنیم.

وی با بیان اینکه جنگل کاری موجب ایجاد ریه ای برای استان البرز شده است، افزود: تفاهم نامه های فراوانی با سازمان جنگل ها منعقد شده است که کمک شایانی به افزایش اشتغال زندانیان می کند.

مدیرکل دفتر اشتغال و برنامه ریزی سازمان زندان های کشور با بیان اینکه کشور وسعت فراوانی برای جنگل کاری دارد، گفت: از سال گذشته تا کنون بیش از ۷۴۰ هزانهال توسط سازمان زندان ها در کشور کاشته شده است.

وی با بیان اینکه بزرگترین مرکز تولید نهالستان در استان مرکزی قرار دارد، خاطرنشان کرد: این استان حدود ۱۵ هزار نهال تولید کرده است.

مرتضوی با اشاره به اهمیت تولید نهال و توسعه مراتع در کشور، به لزوم ورود دستگاه های مختلف در این حوزه تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در حوزه جنگل کاری می توانیم حدود ۴۰ هزار زندانی را در طرح جنگل کاری پای کار بیاوریم.

به گفته وی زندانیان شاغل در حوزه جنگل کاری حدود ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.