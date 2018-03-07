به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، فرشید بیات با بیان اینکه طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها با هدف افزایش فرهنگ ترافیک دانش آموزان مدارس انجام می شود، گفت: یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار این اداره کل در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها است که نتیجه آن افزایش ایمنی خواهد بود.

وی کاهش سرعت و آرام‌سازی ترافیک برای کاهش تصادفات و تلفات را از دیگر اهداف این طرح عنوان و اضافه کرد: این طرح با همکاری رابطان مدارس و پلیس راه در ۶ مدرسه شهرستان تویسرکان و ۳ مدرسه شهرستان ملایر اجرایی شد.

سرپرست اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان ایمن سازی آموزشی را از جمله برنامه های انجام شده در این مدارس بیان کرد و اظهار داشت: معرفی خلاصه قوانین حمل و نقل، نکات ایمنی و طرز عبور صحیح از عرض جاده‌ها به شکل توزیع اقلام آموزشی شامل کتاب، مجله، دفترچه، کیف، حضور کارشناسان و مربیان در مدارس و آموزش نحوه صحیح تردد در راه‌ها و همکاری آموزگاران در انتقال مطالب با رویکرد ایمنی حمل و نقل از جمله آموزش‌های ارائه شده به دانش‌آموزان این مدارس بوده است.