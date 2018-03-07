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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات منطقی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات منطقی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات منطقی ژانویه ۲۰۱۹ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  کنفرانس بین‌المللی پوزیتیویسم منطقی و تجربیات منطقی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ در بانکوک، تایلند برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل پوزیتیویسم منطقی، ریشه‌های پوزیتیویسم منطقی: زبان، منطق، تجربی، اصول پوزیتیویسم منطقی: نظریه، معنی‌شناسی و..، منتقدان پوزیتیویسم، سابقه تاریخی جنبش پوزیتیویسم، نظریه‌پردازان عمده در جنبش پوزیتیویسم، مسائل جنبش، تجربیات و اعتبار سنجی، تحلیل جنبش و تاثیرات جنبش است.

بر این اساس از علاقمندان به موضوعات کنفرانس دعوت می‌شود با ارائه چکیده آثار خود تا پایان روز ۹ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/bangkok/ICLPLE?step=۲  در این کنفرانس مشارکت نمایند.

کد مطلب 4246003
سارا فرجی

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