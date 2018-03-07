بودجه هنر را به ما نمی دهند/ انتقاد از خودگردانی اقتصاد هنر

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با اشاره به سال پرکار خانه هنرمندان در سال ۹۶ گفت: ما در سال ۹۶ با سختی‌های بسیاری در حوزه جذب حمایت مالی روبرو بودیم و این در حالی است که چندین هزار میلیارد بودجه برای هنر در نظر گرفته می‌شود و این بودجه‌ها عمدتاً برای موسسات و نهادهایی است که نقش و اثری در هنر کشور ندارند و خانه هنرمندان ایران و انجمن‌های تخصصی آن حتی یک ریال از این بودجه‌ها برخوردار نبوده‌اند و تنها محل حمایتی ما شهرداری تهران بوده است.

وی از کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان برنامه و بودجه خواستار شد که این نقیصه را حل کنند و با انتقاد از خصوصی‌سازی هنری و اقتصاد هنر اظهار کرد: خودگردانی حوزه هنر با توجه به شرایط اقتصادی کشور جور در نمی‌آید و به نظر من شعار «اقتصاد هنر» بهانه‌ای است تا مسئولان فرهنگی کشور زیر بار مسئولیت هایشان نروند چراکه همه می‌دانند اولویت‌های اصلی مردم، مسکن، غذا و پوشاک است و طبیعی است خرید آثار هنری برای آنها دوردست است.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در بخش دیگری از نشست درباره برنامه ویژه ایام نوروز ۹۷ به خبرنگاران گفت: از روز دوم فروردین ماه ۹۷ به مدت ۱۰ روز برنامه‌ای تحت عنوان «تهران شهر هنر» خواهیم داشت که شامل برنامه‌های هنری در تمامی گالری‌ها و محوطه بیرونی است. تمامی گالری‌های خانه هنرمندان در اختیار انجمن‌های تخصصی است که هر کدام برنامه ویژه‌ای را ارایه می‌کنند و در مدت این ۱۰ روز، درهای گالری‌ها از ساعت ۱۵ روی بازدیدکنندگان باز است.

خودگردانی حوزه هنر با توجه به شرایط اقتصادی کشور جور در نمی‌آید و به نظر من شعار «اقتصاد هنر» بهانه‌ای است تا مسئولان فرهنگی کشور زیر بار مسئولیت هایشان نروند وی اضافه کرد: همچنین در محوطه بیرونی خانه هنرمندان اجرای موسیقی محلی و نواحی شامل کردی، لری، آذری خواهیم داشت. تئاتر خیابانی و خیمه‌شب بازی از دیگر برنامه‌های ما است که از بعدازظهر تا شب ادامه خواهد داشت.

رجبی معمار همچنین از حضور محمدعلی نجفی شهردار تهران در افتتاحیه این برنامه خبر داد.

وی در ادامه گزارش آماری از برنامه‌های مختلف سال ۹۶ ارایه کرد و گفت: ۸۷ نمایشگاه هنری شامل نمایشگاهای کوچک و بزرگی که تمامی گالری‌های خانه را درگیر کرده است، داشتیم که با بیشترین اقبال مواجه بوده است. همچنین ۱۰۶ نشست آموزشی و پژوهشی، ۲۰ مراسم بزرگداشت هنرمندان و ۹ هفته فیلم برگزار کردیم. سه هفته فیلم آلمان، برزیل و ارمنستان را برای گروه سینمایی هنروتجربه میزبانی کردیم.

مدیرعامل خانه هنرمندان با بیان اینکه نمایش فیلم‌های جایزه اسکار ۲۰۱۷ را نیز داشتیم، افزود: ۷۵ جلسه سینماتک همراه با نقد و بررسی در سال ۹۶ برگزار کردیم. همچنین شاهد برگزاری ۲۰ نشست رونمایی از آلبوم موسیقی، ۴۷ برنامه اجرای موسیقی و ۳۰ کارگاه تخصصی مربوط به انجمن‌های تخصصی خانه هنرمندان نیز بودیم.

رجبی معمار ادامه داد: سینمای «هنروتجربه» امسال نیز ۱۱۰۰ سانس فیلم در سالن استاد ناصری داشته‌ و چهار همایش و کنگره برگزار کردیم که از جمله آنها، جایزه‌ سال قیصر امین‌پور و بینال مجسمه سازان بود.

وی در پایان نشست آمار و گزارشی از مخاطبان خانه هنرمندان در سال ۹۶ ارایه کرد و درباره تماشاخانه ایرانشهر گفت: سهم اجرای تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵، ۸۷۴ اجرا و فروش حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. این میزان در سال ۹۶ و تا قبل از جشنواره تئاتر فجر به ۹۴۷ اجرا و فروشی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که هنوز آمار سال ۹۶ تکمیل نشده است.

ابراهیم حقیقی رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران نیز در این نشست با بیان اینکه خانه هنرمندان با اندکی بضاعت مالی توانسته برنامه‌ها و اتفاقات درخوری رقم بزند، گفت: تغییرات بسیاری در طول سال‌ها از زمان تبدیل پادگان ارتش به خانه هنرمندان ایران رخ داده است و در این مدت اعضای خانه که آن را خانه خود می‌دانند، دوست دارند در اینجا حضور پیدا کنند و حتی زمان‌هایی شده که با سیلی صورت خود را سرخ نگاه داشتیم ولی نگذاشتیم مرتبه و سطح خانه هنرمندان پایین بیاید.

وی با اشاره به ترافیک برنامه‌ها و ازدحام مخاطبان در خانه هنرمندان ایران، افزود: هنرمندان صاحب خانه هنرمندان هستند و به آن اعتماد دارند و قطعاً این برنامه‌ها با تلاش آنها اتفاق افتاده است.

حقیقی به تشکیل ۴ کمیسیون تخصصی که بتواند مدیران را راهبری کند اشاره کرد و گفت: ارتباطات بین‌المللی ما در حال حاضر خیلی خوب شده است و قدم بعدی ما، رفتار متقابل است و امیدواریم بتوانیم نمایشگاه و جشنواره‌هایی در خارج کشور برگزار کنیم البته باز هم با کمبود منابع مالی برای تحقق این مهم روبرو هستیم و متاسفانه سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا نتوانست به ما کمک مالی کند.

رییس شورای عالی خانه هنرمندان ایران به باز بودن در ورودی خانه هنرمندان در تمامی ایام نوروز ۹۷ اشاره کرد و افزود: امسال شاهد اتفاقی مهم در ایام نوروز در تهران هستیم که جشن نوروزی تمام و کمال است و می‌تواند شهر تهران را متحول کند.

سیدعماد حسینی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی خانه هنرمندان ایران نیز درباره برپایی آیین «چراغ خاموشی نیست» گفت: این برنامه هر سال اسفندماه به پاس خدمات فرهنگی و هنری هنرمندان کشور با حضور تمامی انجمن‌های خانه برگزار می‌شود. این آیین هر سال یاد هنرمندانی که از اسفندماه سال قبل تا اول اسفند جاری درگذشتند، گرامی داشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه آیین «چراغ خاموشی نیست» شنبه ۱۹ اسفند با حضور شهردار تهران در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این برنامه ملی است و تمامی هنرمندان بدون رتبه‌بندی از آنها یاد می‌شود. همچنین در حاشیه برنامه نیز یک کتاب منتشر می‌شود که شامل اسامی، عکس و بیوگرافی هنرمندان درگذشته است.

رجبی معمار در پاسخ به پرسشی درباره رونق نداشتن تماشاخانه ایرانشهر، این موضوع را رد کرد و گفت: در مورد هر مساله‌ای اختلاف سلیقه وجود دارد و من به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان و اعضای شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم تا انتخاب آثار و برنامه‌ها را شورای پنج نفره متشکل از ایرج راد، آتیلا پسیانی، بهروز غریب‌پور، حسین مسافرآستانه و حسین پارسایی را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد: محال است خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر در سال ۹۵ و ۹۶ درخواست برنامه‌ای را اجابت نکرده باشند.

ابراهیم حقیقی نیز درباره نظام صنفی هنر گفت: امیدواریم نظام صنفی هنر در مجلس به سرانجام برسد و با کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت‌هایی در این خصوص داشتیم تا بودجه هنری و به ویژه هنرهای تجسمی را افزایش دهند.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز در این مورد توضیح داد: لایحه نظام صنفی هنر را آماده کرده‌ایم و کارشناسان حقوقی وزارت ارشاد نیز با انجمن‌های ما در ارتباطند و امیدواریم که دولت مژده تصویب این لایحه را در نیمه اول سال ۹۷ به جامعه هنری کشور بدهند که شامل حل مشکلات و نظام رتبه‌بندی و درجه‌بندی هنرمندان است.

وی در پایان نیز به توسعه ساختمان خانه هنرمندان ایران اشاره کرد و گفت: ساختمانی که در ضلع شمالی خانه هنرمندان قرار دارد هنوز متعلق به ارتش است و ما برای در اختیار گرفتن این ساختمان صحبت‌های بسیاری با مسئولان ارتش داشتیم. البته شهرداری تهران و برخی اعضای شورای شهر نیز در این زمینه رایزنی‌هایی کردند که امیدواریم سال آینده این ساختمان به خانه هنرمندان ایران اضافه شود.