وزیر خارجه فرانسه مأیوس از ایران رفت/انتقاد از سخنان برخی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با تأکید بر حفظ عزت کشور در مقابل بیگانگان، اظهار داشت: خداوند دستور داده که مسلمانان باید طوری در برخورد با کفار رفتار کنند که عزت آنان حفظ شود.

وی پذیرش پیشنهادها و نظرات بیگانگان و غربی‌ها که خلاف مصالح مردم است را رد کرد و افزود: وزیر خارجه فرانسه به ایران آمده تا به ما در مورد موشک نصیحت کند؛ اول که او با ترامپ رفیق و همفکر است و ثانیاً به عربستان موشک می‌فرستند و مردم یمن را می‌کشند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه وزیر خارجه فرانسه مأیوس از ایران رفت، اظهار داشت: چنین کشورهایی لیاقت توصیه به ما را ندارند در صورتی که خودشان انواع سلاح‌ها را دارند و در کشتن بیگناهان به کار می‌برند.

مردم چک سفید امضاء به کسی نداده‌اند

وی همچنین با اشاره به اظهار نظر برخی مسئولان، گفت: در روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌خوانیم که برخی مسئولان محترم می‌گویند مردم به ما رأی داده‌اند بنابراین هر کاری ما بکنیم حرفی نباید در مورد آن زده شود.

آیت‌الله نوری همدانی ادامه داد: مردم چک سفید امضاء به کسی نداده‌اند؛ کشور قانون اساسی دارد و باید طبق آن عمل شود و مردم نیز تحقق وعده‌های داده شده را طلب می‌کنند.

وی افزود: بیکاری و گشایش اقتصادی مهم‌ترین نیاز مردم است که از مسئولان مطالبه می‌کنند.

ترامپ و صهیونیست‌ها از بقایای یهودیان بنی نضیر هستند

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تأکید ترامپ برای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که ما به زودی در قدس نماز خواهیم خواند و ترامپ هم گفت ما سفارتخانه خود را به قدس می‌بریم؛ این نقطه برخورد ما هست.

وی تأکید کرد: این همان برخوردی است که در خندق و حنین با مسلمین وجود داشت؛ این‌ها بقایای یهودیان بنی نضیر هستند که قرآن وعده داد است کسانی که گوساله پرستی کرده‌اند گرفتار غضب و ذلت خواهند شد؛ شما بیایید و ما هم آماده هستیم و می‌آییم.