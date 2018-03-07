به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هفته آینده مستمری و عیدی مددجویان کمیته امداد لرستان پرداخت می شود، اظهار داشت: همچنین کار توزیع بسته های غذایی در میان مددجویان از هفته آینده آغاز می شود.

وی با بیان اینکه بسته های غذایی به درب منازل نیازمندانی که شناسایی شده اند ارسال می شود و نیاز نیست افراد به جایی مراجعه کنند، تصریح کرد: در حال حاضر کار توزیع بسته هایی غذایی در میان مددجویان منطقه دو خرم آباد آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کار کمک و حمایت از نیازمندان از سوی این نهاد به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود، گفت: مردم خیر می توانند با شماره گیری کد دستوری #۱*۸۸۷۷* کمک های نقدی خود را در هفته احسان و نیکوکاری واریز کنند و همچنین می توانند با شماره گیری کد دستوری #۰۶۶*۸۸۷۷* صدقات روزانه خود را واریز کنند.

محمدی فارسانی یادآور شد: همچنین مردم با استفاده از اپلیکیشن های «سکه» و «سپاس» می توانند کمک های خود را به دست نیازمندان برسانند.