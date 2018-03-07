افزایش امنیت محلات حاشیه مشهد با اجرای طرح های ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نگهبان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده به منظور ارتقاء نظم و امنیت در حاشیه مشهد عملیات های ویژه به اجرا در آمده است.

وی افزود: در اجرای طرح های ضربتی پلیس طی دو ماهه گذشته ۷۶ تن از عاملان شرارت و عربده کشی در حاشیه شهر که نظم و آرامش شهروندان را خدشه دار می کردند قاطعانه توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: در ۲ ماهه گذشته کشف ۷۱دستگاه خودرو و ۳۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و کاهش ۶ درصدی سرقت ها در حاشیه مشهد رخ داده است.

نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین اجرای طرح های ترافیکی موجب کاهش ۲۳ درصد تصادفات رانندگی در مناطق حاشیه ای مشهد شده است.