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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبرداد؛

افزایش امنیت محلات حاشیه مشهد با اجرای طرح های ویژه

افزایش امنیت محلات حاشیه مشهد با اجرای طرح های ویژه

مشهد-  معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: اجرای طرح های پلیس در حاشیه مشهد موجب افزایش امنیت این مناطق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نگهبان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده به منظور ارتقاء نظم و امنیت در حاشیه مشهد عملیات های ویژه به اجرا در آمده است.

وی افزود: در اجرای طرح های ضربتی پلیس طی دو ماهه گذشته ۷۶ تن از عاملان شرارت و عربده کشی در حاشیه شهر که نظم و آرامش شهروندان را خدشه دار می کردند قاطعانه توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی  بیان کرد: در ۲ ماهه گذشته کشف ۷۱دستگاه خودرو و ۳۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه و کاهش ۶ درصدی سرقت ها در حاشیه مشهد رخ داده است.

نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین اجرای طرح های ترافیکی موجب کاهش ۲۳ درصد تصادفات رانندگی در مناطق حاشیه ای مشهد شده است.

کد مطلب 4246022

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