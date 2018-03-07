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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

عاملان قطع درختان «تاغ» در منطقه «نصرت آباد» دستگیر شدند

عاملان قطع درختان «تاغ» در منطقه «نصرت آباد» دستگیر شدند

زاهدان - مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از دستگیری عاملان قطع درختان «تاغ» در محدوده شهر «نصرت آباد» خبر داد.

نیره پورملایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گشت و کنترل های خود در مناطق تحت مدیریت و طبیعت استان، در یکی از مناطق حوزه «نصرت آباد» موفق به کشف و شناسایی عاملان قطع درختان شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تعداد درختچه های قطع شده ۱۵۰ اصله بود، افزود: این درخت ها از نوع «تاغ» بودند.

وی با اشاره به اینکه ۲ نفر متخلف در این زمینه دستگیر شدند، ادامه داد: متخلفین برابر مقررات با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

پور ملایی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در زمینه محیط زیست و همچنین شکار و صید مراتب را به پاسگاه های محیط بانی یا اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اطلاع دهند.

کد مطلب 4246038

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