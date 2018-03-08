صدور و تحویل ۲۷۶ قطعه سند مالکیت منازل «هفت جوی»پس از ۴۰ سال

موسی اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اسناد و مدارک هبه املاک اهالی هفت جوی اظهار داشت: حدود ۴۰ سال است که اراضی این منطقه متعلق به رژیم پهلوی بوده است و بعد از پیروزی انقلاب و به دستور امام خمینی(ره) به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) مصادره شده است.

اکرمی افزود: با وجود پیگیری محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس و با رایزنی ها ی انجام شده این طرح که سال ها مسکوت مانده بود به سرانجام رسید.

وی با اشاره به اینکه این اراضی از قبل از انقلاب در دست اهالی بوده است گفت: اراضی مذکور در این مدت زمان طولانی بدون سند مانده بود تا اینکه با پیگیری های انجام شده حدود ۱۰ ماه قبل دستوری گرفته شد که مشکل صدور اسناد مالکیت منازل مسکونی حل شود و بعد از ابلاغ طرح به شورا پس از ۶ ماه نتیجه حاصل شد و در تاریخ ۱۳ اسفند ماه سال جاری هبه نامه و اسناد مالکیت منازل مسکونی طی مراسمی به اهالی هفت جوی تحویل داده شد.

عضو شورای اسلامی هفت جوی بیان داشت: هم اکنون به ۲۷۶ قطعه از منازل که دارای سند نبودند هبه نامه ها به صورت رایگان تحویل مالکین شده است و در این راستا لازم است از پیگیری و تلاش های نماینده و رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) قدردانی کنیم.