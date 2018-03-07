دانشگاه آزاد ۲ هزار صندلی خالی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا منادی که به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی حضور داشت، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه مردمی است و دیگر متعلق به گروه یا اشخاص خاصی نیست.

وی ادامه داد: این دانشگاه دارای ۶ میلیون دانش آموخته است و اگر ضریب خانواده در ایران ۵ باشد، ۳۰ میلیون نفر مستقیماً با این دانشگاه در ارتباط هستند.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد با اشاره به برند جهانی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان، افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای یک میلیون و ۷۰۰ و ۳۰ هزار دانشجو و مساحتی بالغ بر ۲۰ میلیون متر مربع است.

وی افزود: در حال حاضر دو هزار صندلی خالی در این دانشگاه وجود دارد که صد ها هزار جوان برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند که این نشان از پویایی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

منادی با اشاره به فرصت ها و جایگاه مناسب دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی، گفت: کردستان عراق یک فرصت مناسب برای این استان جهت جذب دانشجو است؛ ضروری است برای جذب دانشجو از خارج، برنامه ریزی های اساسی صورت پذیرد، چرا که این امر موجب گسترش فرهنگ و صدور انقلاب عزیزمان نیز می‌شود.