پرونده بدهکاران بانکی در دستور کار دستگاه قضایی گلستان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، سیدرضا سید حسینی ضمن اعلام خبر رسیدگی به پرونده فردی با بدهی ۵۵ میلیارد تومان، اظهار کرد: این فرد در سال های ۸۸ و ۸۹، به بهانه واردات کالا حدود ۳۷ میلیون یورو معادل ۵۵ میلیارد تومان از یکی از بانک های استان تسهیلات گرفت اما نه کالایی وارد کرد و نه قسط های این وام را پس داد.

سید حسینی افزود : بدهی این فرد به بانک با احتساب معوقات به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی پرونده این فرد در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به تصدی بازپرس غلامرضا محمودنژاد در مرحله تحقیقات مقدماتی است.