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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

دادستان مرکز مازندران:

اقتدار شاخصه اصلی دستگاه قضایی است

اقتدار شاخصه اصلی دستگاه قضایی است

ساری - دادستان مرکز مازندران، شاخصه اصلی دستگاه قضایی را اقتدار همراه با محبت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس عالمی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، دانستن را حق مردم خواند و به اهمیت رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی اشاره کرد و گفت: رسانه ها زبان طرح مشکلات مردم به مسئولان هستند.

دادستان مرکز مازندران پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را از اولویت های کاری خود برشمرد و  افزود: مردم برای حل مشکلات و اختلافات محلی خود  به معتمدین و انسانهای شریف رجوع کنند  ودر صورت نیاز و حل نشدن مشکل به دادسراها مراجعه کنند.

وی بر گسترش روحیه مصالحه و دوستی در بین جامعه تاکید کرد و ادامه داد: مردم بنا را بر مصالحه ، دوستی و محبت بگذارند و با مراجعه به ریش سفید های محلی اختلاف فی مابین خود را حل کنند.

عالمی حسینی  با بیان اینکه شاخصه اصلی دستگاه قضایی اقتدار  است ،تصریح کرد: در پیش رو داشتن  اقتدار همراه با محبت و  سرعت همراه با دانش و مبانی دین خواسته من از همکاران دستگاه قضایی است.

دادستان مرکز استان اقتدار را لازمه گرفتن حق مظلوم عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی باید مقتدر باشد تا بتواند حق مظلوم را بگیرد و همراه با آن باید تکریم به مردم را نیز سر لوحه کار خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: پروسه دستگاه قضا رعایت عدالت بین مراجعین خواهد بود و این دستگاه برخورد انسانی و اسلامی را با مراجعه کنندگان به این نهاد رعایت خواهد کرد.

کد مطلب 4246076

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