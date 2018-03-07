اقتدار شاخصه اصلی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس عالمی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، دانستن را حق مردم خواند و به اهمیت رسانه ها در شکل دهی افکار عمومی اشاره کرد و گفت: رسانه ها زبان طرح مشکلات مردم به مسئولان هستند.

دادستان مرکز مازندران پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مشکلات آنان را از اولویت های کاری خود برشمرد و افزود: مردم برای حل مشکلات و اختلافات محلی خود به معتمدین و انسانهای شریف رجوع کنند ودر صورت نیاز و حل نشدن مشکل به دادسراها مراجعه کنند.

وی بر گسترش روحیه مصالحه و دوستی در بین جامعه تاکید کرد و ادامه داد: مردم بنا را بر مصالحه ، دوستی و محبت بگذارند و با مراجعه به ریش سفید های محلی اختلاف فی مابین خود را حل کنند.

عالمی حسینی با بیان اینکه شاخصه اصلی دستگاه قضایی اقتدار است ،تصریح کرد: در پیش رو داشتن اقتدار همراه با محبت و سرعت همراه با دانش و مبانی دین خواسته من از همکاران دستگاه قضایی است.

دادستان مرکز استان اقتدار را لازمه گرفتن حق مظلوم عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی باید مقتدر باشد تا بتواند حق مظلوم را بگیرد و همراه با آن باید تکریم به مردم را نیز سر لوحه کار خود قرار دهد.

وی اظهار داشت: پروسه دستگاه قضا رعایت عدالت بین مراجعین خواهد بود و این دستگاه برخورد انسانی و اسلامی را با مراجعه کنندگان به این نهاد رعایت خواهد کرد.