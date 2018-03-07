به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از نرم افزار واقعیت افزوده با محوریت کنگره بوشهر 2 قرن مقاومت در برابر استعمار اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان نماد مقاومت و پایداری در برابر استعمار شناخته می‌شود.

وی با اشاره به تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در مقابله و مبارز به استعمار بیان کرد: استقلال جوهره و هویت یک کشور است که اگر از بین برود، هویت آن کشور از بین رفته است.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: جهان استکبار به دنبال وابستگی و پیوستگی تمام و کمال کشورها به اتاق فرماندهی جهان استکبار است که به دنبال این وابستگی چپاول ثروت های انسانی و سرزمینی می باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهر تصریح کرد: رسیدن به استقلال واقعی و مقاومت برای پایداری در عرصه استقلال از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به تهاجمات بیگانگان به بوشهر، ابراز کرد: شما در جغرافیای ایران هیچ کجا را نمی‌توانید پیدا کنید که بیگانگان به آن منطقه به اندازه بوشهر، حمله کرده باشند و تهاجمات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انجام داده باشند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: به جرأت می توان گفت که استان بوشهر محل مورد نظر تجاوز همه ابرقدرت ها چون آمریکا، روسیه، انگلیس، پرتغال، فرانسه و آلمان بوده است.

وی با اشاره به ایستادگی مردم بوشهر در برابر طمع ورزی ها، تصریح کرد: تاریخ استان بوشهر همیشه شاهد طمع ورزی‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان بوده است.

امام جمعه بوشهر افزود: عالمان بزرگی چون علامه بلادی بوشهری، مجتهد برازجانی و سید علی نقی دشتی این‌ها حکم به دفاع دادند و سرداران بزرگی چون رئیسعلی دلواری، باقرخان تنگستانی و مردم فهیم و بصیر استان بارها مقابل تجاوز بیگانگان ایستادند.

صفایی بوشهری بیان کردند: امروز اگر جایی هست که مردم آن را به ننگ بر می‌شمارند، گورستان دفن متجاوزین انگلیسی است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ هیچ گاه به این عظمت نبوده است، ابراز کرد: نگاه انقلابی، ضداستعماری و ولایتمداری که اوج آن در استان بوشهر است، با هدایت های مقام معظم رهبری یک سیاست راهبردی است.