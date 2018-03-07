علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۴ هزار کیلوگرم کرفس قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد، اظهار داشت: کرفس کوهی یکی از گیاهان تحت حفاظت منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان اقدام به برداشت غیر مجاز این گیاه می کنند، بیان کرد: هم اکنون حفاظت از کرفس کوهی در مناطق تحت حفاظت تشدید شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در راستای حفاظت از گونه گیاهی کرفس از مشارکت مردم روستاهای شهرستان کوهرنگ بهره گیری شده است.

خرید بذر کرفس کوهی از روستائیان چهارمحال و بختیاری

وی بیان کرد: مناطبع طبیعی چهارمحال و بختیاری در راستای حفاظت از کرفس کوهی اقدام به خرید بذر این گیاه از روستائیان در شهرستان کوهرنگ کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بذر این گیاهان توسط منابع طبیعی کیلویی ۴۰ هزار تومان خریداری می شود که نقش مهمی در حفاظت از این گونه گیاهی دارد.

در حال حاضر کرفس کوهی کیلویی ۱۵۰ هزار تومان در نقاط شهری چهارمحال و بختیاری در حال فروش است.