مقامات عربستانی با رژیم صهیونیستی رابطه پنهانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتباطات گسترده ای میان عربستان و رژیم صهیونیستی وجود دارد که این ارتباط ها هیچ گونه ربطی به روابط دیپلماتیک ندارند.

در پی انتشار خبری در روزنامه یدیوس آهورونوس( Yedioth Ahronoth) چاپ سرزمین های اشغالی در تاریخ 25 سپتامبر و درج خبر ملاقات ایهود اولمرت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان، و تکذیب این خبر از سوی هر دو طرف شب گذشته سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی این مساله را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، ریچارد جونز ضمن تائید این مطلب اعلام کرد : به نظر من این ارتباط دست آوردهای بسیار زیادی در بر خواهد داشت.

جونز در ادامه عنوان داشت : هرچند مدارک زیادی در این زمینه وجود ندارد اما نکته مهم اینجاست که آنها می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و قصد این کار را نیز دارند.

جونز برای اثبات ادعای خود به این نکته اشاره کرد که مقامات رژیم صهیونیستی اخیرا به نیکی از طرح صلح خاورمیانه عربستان یاد کرده و استقبال زیادی از آن کرده اند.

به اعتقاد جونز مقامات رژیم صهیونیستی به این نکته پی برده اند که سیاست های عربستان در سال های اخیر تغییر کرده و مواضع ضد اسرائیلی این کشور نیز کاهش یافته و در حال حاضر مقامات بلند پایه عربستان خواهان برقراری صلح درخاورمیانه هستند و در نتیجه می توان گفت "اسرائیلی ها" نیز به گرمی از پیشنهادات عربستان استقبال می کنند.

لازم به ذکر است هم مقامات عربستانی و هم مقامات رژیم صهیونیستی بارها داشتن ارتباط با یکدیگر تکذیب کرده اند برای مثال سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، نیز در یک کنفرانس خبری که چندی پیش برگزارشد اخبار مربوط به ارتباطات مخفی مقامات عربستانی با رژیم صهیونیستی را تکذیب کرده بود.