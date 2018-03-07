به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت موسیقی لری «ملکی ها» ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۵ اسفند ماه در تالار رودکی برگزار می شود. این کنسرت در ۲ بخش اجرا می شود که بخش اول در دستگاه شور و بخش دوم کنسرت در دستگاه ماهور برای مخاطبان اجرا می شود.

آهنگسازی این کنسرت به عهده مسعود ملکی و سعید ملکی بوده و قباد ملکی کمانچه، مسعود ملکی خواننده و نوازنده عود، سعید ملکی خواننده و نوازنده تار، حمید ملکی نوازنده سنتور، وحید ملکی نوازنده سنتور، مجید ملکی همخوانی و نوازنده تنبک، رامین ملکی همخوانی و نوازنده دف و دهل گروه نوازندگان را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی برادران ملکی فعالیت حرفه ای خود را از سال ۸۹ شروع کرده اند که حاصل آن تا به حال ۲ آلبوم موسیقی و چندین اجرا بوده است.

«رِسپینا» در تالار رودکی نواخته می شود

گروه موسیقی کوارتت زهی «رسپینا» به سرپرستی آرش اسدنژاد ساعت ۲۰ روز ۲۳ اسفند ماه در تالار رودکی آثار آهنگسازان ایرانی را به صورت آنسامبل اجرا می کند.

کوارتت زهی «رِسپینا» در سال ١٣٩۵ با هدف اجرای آثار آهنگسازان ایرانی و غربی فعالیت خود را آغاز کرد. این آنسامبل در نظر دارد با رویکردی معاصر به ضبط و نشر آثار آهنگسازان و همچنین اجرا در داخل و خارج از کشور بپردازد.

یکی از اصلی‌ترین اهداف این کوارتت اجرا و ضبط آثار آهنگسازان برای اولین بار (world premiere) است. در این اجرا آثاری از آهنگسازان ایرانی شامل فرزاد فضلی، محمدرضا تفضلی، نگین زمردی، آزاد حکیم رابط، مهران روحانی نواخته می شود.

آرش اسدنژاد نوازنده ویولن، آرمین قضاتی نوازنده ویولن، دانیال جورابچی نوازنده ویولا و ارسلان علیزاده نوازنده ویولنسل به هنرنمایی می‌پردازند.