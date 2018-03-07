۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین شور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین همایش ملی سالانه علوم خاک ایران با حضور کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیات خاک وآب کشور، منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم وخاک ایران، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، محققین، اساتید دانشگاه ها و کارشناسان آب و خاک کشور روز چهارشنبه در سالن باغستان قزوین برگزار شد.

مهرزاد محصص مستشاری در این همایش گفت: از مجموع ۴۸۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شوری و لب شور است که اگر برای بازتوانی و احیا آن اقدام نشود با چالش های جدی روبرو خواهیم شد.

وی اضافه کرد:آب و خاک دو منبع مهم در تامین امنیت غذایی مردم است واگربرای صیانت ازخاک برنامه ای نداشته باشیم باید در دهه های آینده منتظر چالش های جدی و تهدیدات زیست محیطی باشیم.

محصصی بیان کرد: اگر تهدیدات بخش کشاورزی را جدی نگیریم در سالهای آینده تولیدات بخش کشاورزی بشدت کاهش خواهد یافت لذا باید مراقب باشیم تا توسعه صنعت و شهرک های صنعتی و مسکونی و سایر سیاست گذاری ها بادرنظر گرفتن ظرفیت خاک استان باشد و این طرحها در زمینهای نامرغوب اجرا شود تا با چالش مواجه نشویم.

محصص تصریح کرد: هماهنگی بین آموزش، تحقیقات و اجرا می تواند به توسعه و رشد فعالیتهای بخش کشاورزی کمک کند به همین دلیل افزایش ارتباط بیشتر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی برای ارتقای بخش کشاورزی ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورز ی و منابع طبیعی استان قزوین گفت:این مرکز با داشتن ایستگاهها تحقیقاتی در سطح استان داردبستر مناسبی برای ارتباط نزدیک با دانشگاهیان دارد وآماده ایم در این زمینه کارهای تحقیقاتی را اجرایی کنیم.

محصص بیان کرد: با فعالیت بیش از ۴۶ واحد دانشگاهی و بکارگیری ۶۷۸ نفر هیئت علمی و یک واحد پژوهشی اختصاصی کشاورزی ظرفیت بسیار خوبی برای ترویج کشاورزی در استان فراهم شده که استفاده از آن می تواند به موفقیت برنامه ها کمک کند.

وی اظهارداشت:نزدیکی استان قزوین به مراکز دانشگاهی تهران و البرز، دشت حاصلخیزقزوین و ظرفیتهای صنعتی و تولیدی بستر ویژه ای را برای استان رقم زده که با ارتقاء دانش ومهارت های علمی وتخصصی دانشجویان می توانیم از فارغ التحصیلان برتر در زمینه کشاورزی بخوبی استفاده کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین گفت: بیش از ۱۱۰ پهنه در شهرستانهای استان در حوزه ترویج فعالیت دارند که وظیفه انتقال یافته های تحقیقاتی بخش کشاورزی در مزرعه به کشاورزان و بهره برداران بخش را برعهده دارند.

وی اظهارداشت:درحوزه آموزشی بیش از۴۰۰ دوره آموزشی رسمی علمی کاربردی دراستان برگزار شده که دستاورد های خوبی در بخش کشاورزی داشته است.

مستشاری یادآورشد: دشت قزوین از نظر پیشینه تاریخی، محصولات کشاورزی و گونه های جانوری اهمیت اقتصادی و تاریخی زیادی در میان دشت های ایران دارد و باید برای صیانت از آن برنامه ریزی مدونی داشته باشیم که فعالیت پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش سالانه علوم خاک ایران در قزوین گفت: برنامه ریزی برای پیگیری تصویب قانون جامع خاک در مجلس، تبادل نظر کارشناسان و ارائه راهکارهای عملی برای صیانت از خاک، بسترسازی برای تربیت متخصصان کاربردی در عموم خاک و توجه به اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی از مهمترین اهداف و مباحث مطرح شده در این همایش تخصصی است.