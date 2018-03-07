جایگاه والای منابع طبیعی برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی در دیدار ظهر چهارشنبه خود با مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود به میزبانی دفتر خود، ضمن تأکید بر سابقه فرهنگی و اجتماعی مردم شهرستان در مسائل مراقبت از محیطزیست، تأکید کرد: باوجوداین سبقه درخشان بازهم باید اهمیت والای منابع طبیعی برای مردم و بهخصوص نسل جوان جامعه تبیین شود.
وی افزود: درختکاری یکی از بخشهای حفاظت از منابع طبیعی است که به پاکی هوا، جلوگیری از آلودگی، گردوخاک و معضلات مشابه، زیبایی بصری، نشاط اجتماعی و ... کمک میکند لذا یکی از راههای تبیین ضرورت و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و انفال، ترویج کاشت درخت در بین مردم است.
درختکاری تاکید دین اسلام
امامجمعه شاهرود با اشاره به تأکیدات دین مبین اسلام درباره درختکاری، گفت: در دین اسلام و بهخصوص در کلام نبی مکرم(ص) نگاه ویژه به درختکاری و حفاظت از آن حتی در مقام بال فرشتگان، وجود دارد و لذا باید این امر را سرلوحه کارمان قرار دهیم.
امینی همچنین درختکاری را دارای اجر معنوی و اخروی دانست و تأکید کرد: اجر دنیوی درختکاری همان مزیتهای آن شامل پاکی هوا و دوری از آلایندگیها است اما درختکاری به دلیل ارزشی که دارد، انسان را با باقیاتصالحات خود از اجر اخروی نیز برخوردار میسازد.
نقش پررنگ روحانیان در فرهنگ سازی
رئیس منابع طبیعی شاهرود نیز در این دیدار، با اشاره به نقش روحانیان بهمثابه تأثیرگذارترین قشر در تبلیغ و ترویج مقولات فرهنگی در سطح جامعه، گفت: تأکید ائمه جمعه و جماعات در فرهنگسازی برای حفاظت از انفال و دادههای الهی، قطعاً کمکحال اداره منابع طبیعی در امر نگهداری از درختان و منابع است.
محمدرضا کشاورزیان تأکید کرد: اهتمام خوبی خوشبختانه در شهرستان شاهرود برای حفاظت از منابع طبیعی بهخصوص درختان موجود است که این امر از نگاه مثبت فرهنگی حاکم بر منطقه حکایت دارد.
در این دیدار گزارشی از برنامههای هفته منابع طبیعی نیز ارائه شد.
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