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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

با امکان سفارش با اپلیکیشن؛

طرح اولیه مسافرکش های خودران رونمایی شد

طرح اولیه مسافرکش های خودران رونمایی شد

یک شرکت خودروسازی از طرح اولیه خودروی خودران خدماتی رونمایی کرده که می توان با کمک اپلیکیشن آن را سفارش داد. این خودرو برقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، رنو در نمایشگاه اتومبیل ژنو از طرح اولیه خودروی الکتریکی خودران EZ-GO رونمایی کرد. این خودرو برای استفاده در خدمات و سرویس های  عمومی ساخته شده و احتمالا در آینده نزدیک به رقیبی برای تاکسی ها و رانندگان اوبر تبدیل می شود.

به گفته این شرکت خودرو سازی ایده اصلی آن است که افراد می توانند در یک اپلیکیشن مخصوص EZ-GO را سفارش داده و به هر نقطه ای از شهر سفر کنند. همچنین آنها می توانند برای استفاده از خودرو به یکی از ایستگاه های  مخصوص EZ-GO در شهر مراجعه کنند.

 این خودروی خودران در مبدا مورد نظر کاربر حاضر می شود، درها را برای مسافران باز می کند، سطح کف خودرو پایین تر می آید و افراد می توانند از روی رمپ وارد وسیله نقلیه شوند.

 سرعت این خودرو هیچگاه از ۵۰ کیلومتر برساعت بیشتر نمی شود. EZ-GO دارای چهار چرخ متحرک است و می تواند به راحتی فاصله خود را از خودروی جلویی حفظ کند، در یک لاین حرکت کند و در صورت لزوم آن را تغییر دهد و در تقاطع ها به طور خودکار مسیر را انتخاب می کند.

در EZ-GO از حسگرهای مختلف مانند رادار، لیدار، دوربین و حسگرهای اولتراساوند استفاده می شود. این حسگرها هنگام حرکت خودرو فعال می شوند. (لیدار یکی از فناوری‌های سنجش از راه دور است که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌شده، فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کند).

خودرو ظرفیت ۶ مسافر را دارد. همچنین روی شیشه سقف آن اطلاعاتی مانند مدت زمان باقیمانده تا مقصد یا توقفگاه های بعدی نمایش داده می شود. EZ-GO با توجه بر طرح اولیه SYMBIOZ از همین شرکت ساخته شده است.

همچنین رنو اعلام کرده نوعی خدمت تجاری تاکسی رباتیک را تا پایان برنامه استراتژیک Drive The Future (۲۰۱۷-۲۰۲۲ میلادی) ارائه می کند.

کد مطلب 4246181
شیوا سعیدی

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