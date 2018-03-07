طرح اولیه مسافرکش های خودران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، رنو در نمایشگاه اتومبیل ژنو از طرح اولیه خودروی الکتریکی خودران EZ-GO رونمایی کرد. این خودرو برای استفاده در خدمات و سرویس های عمومی ساخته شده و احتمالا در آینده نزدیک به رقیبی برای تاکسی ها و رانندگان اوبر تبدیل می شود.

به گفته این شرکت خودرو سازی ایده اصلی آن است که افراد می توانند در یک اپلیکیشن مخصوص EZ-GO را سفارش داده و به هر نقطه ای از شهر سفر کنند. همچنین آنها می توانند برای استفاده از خودرو به یکی از ایستگاه های مخصوص EZ-GO در شهر مراجعه کنند.

این خودروی خودران در مبدا مورد نظر کاربر حاضر می شود، درها را برای مسافران باز می کند، سطح کف خودرو پایین تر می آید و افراد می توانند از روی رمپ وارد وسیله نقلیه شوند.

سرعت این خودرو هیچگاه از ۵۰ کیلومتر برساعت بیشتر نمی شود. EZ-GO دارای چهار چرخ متحرک است و می تواند به راحتی فاصله خود را از خودروی جلویی حفظ کند، در یک لاین حرکت کند و در صورت لزوم آن را تغییر دهد و در تقاطع ها به طور خودکار مسیر را انتخاب می کند.

در EZ-GO از حسگرهای مختلف مانند رادار، لیدار، دوربین و حسگرهای اولتراساوند استفاده می شود. این حسگرها هنگام حرکت خودرو فعال می شوند. (لیدار یکی از فناوری‌های سنجش از راه دور است که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌شده، فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کند).

خودرو ظرفیت ۶ مسافر را دارد. همچنین روی شیشه سقف آن اطلاعاتی مانند مدت زمان باقیمانده تا مقصد یا توقفگاه های بعدی نمایش داده می شود. EZ-GO با توجه بر طرح اولیه SYMBIOZ از همین شرکت ساخته شده است.

همچنین رنو اعلام کرده نوعی خدمت تجاری تاکسی رباتیک را تا پایان برنامه استراتژیک Drive The Future (۲۰۱۷-۲۰۲۲ میلادی) ارائه می کند.