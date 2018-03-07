تخصیص ۲۷ میلیارد تومان برای اجرای طرح های اشتغالزایی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمزه بزرگی نیا، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در هفدهمین جلسه شورای اشتغال شهرستان آبادان عنوان کرد: هشت دستگاه اجرایی از جمله؛ اداره کار و تعاون، مخابرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، شهرک های صنعتی، راه و شهرسازی و همچنین منطقه آزاد اروند طرح های خود را در زمینه ایجاد اشتغال در سامانه " کارا " به ثبت رساندند.

وی با بیان اینکه این طرح ها پس از بررسی و ارزیابی به شورای اشتغال استان ارسال شد، افزود: تا کنون ۱۱۰ طرح از سوی سازمان های مشارکت کننده، ثبت و به شورای اشتغال ارسال شده است. طرح های ارائه شده در این سامانه به صورت مستمر مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ به طوری که در شش ماهه نخست سال ۹۷ جلسات مشابهی در مورد طرح های مختلف برگزار خواهد شد.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری آبادان با تاکید بر اینکه یکی از شاخصه های پذیرش طرح های ارائه شده، این است که به ازای هر ۵۰ میلیون تومان اعتبار اعطایی باید یک شغل ایجاد شود، اظهار کرد: از ۱۱۰ طرح ارائه شده در شورای اشتغال شهرستان، حدود ۸۰ مورد بررسی شد و بقیه طرح ها نیز به دلیل سنتی بودن مورد پذیرش واقع نشدند.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری آبادان تصریح کرد: در نهایت ۸۳ طرح به منظور بررسی نهایی و تامین اعتبار به شورای اشتغال خوزستان ارسال شدند. پس از بررسی طرح ها در شورای اشتغال ۱۶ مورد به تصویب رسید؛ از بین ۱۶ طرح نهایی، ۱۲ طرح با هفت میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان که از محل اعتبارات پایدار روستایی عشایری تامین می شود با اشتغال زایی ۱۱۸ نفر مصوب شد؛ همچنین چهار طرح دیگر نیز با ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال فراگیر و اشتغال زایی ۹۳ نفر به تصویب رسید.

بزرگی نیا افزود: حدود ۱۴.۸ میلیارد تومان اعتبار با سود چهار درصد برای مناطق محروم و مرزی وسود ۶ درصد برای مناطق محروم در بحث اشتغال پایدار روستایی و عشایری به آبادان تخصیص یافت. در بحث اشتغال فراگیر نیز ارائه تسهیلات به صورت گلوبال( باز ) است و سهمیه مشخصی برای شهرستان ها پیش بینی نشده ؛ این طرح ها یک سال تنفس، دو سال اجرا و ۶ سال هم زمان بازپرداخت (مجموع ۹ سال) تسهیلات دریافتی را دارند.

وی اظهار کرد: متاسفانه آبادان در مقایسه با سایر شهرهای استان وضعیت مناسبی در زمینه ایجاد اشتغال ندارد به همین دلیل انتظار می رود که روستائیان مستقر در این شهرستان از چنین تسهیلاتی استقبال کنند.

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری آبادان تصریح کرد: تاکنون ۱۸ جلسه شورای اشتغال در این شهرستان برگزار شده و هر بار سعی شده تا با دعوت از دهیاران، کارآفرینان و ادارات مختلف بتوان آنها را برای دریافت این تسهیلات تشویق کنیم.