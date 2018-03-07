به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این جلسه رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی ضمن قدردانی از اعضای هیات رئیسه و حضور مستمر آنها در جلسات ماهیانه و ارائه مشاوره و راهکارهای سازنده گفت:بی شک انسجام، تعامل و همدلی هیات رئیسه باعث رشد و شکوفایی رشته های تحت پوشش و بالندگی حوزه ستادی می شود.

وی اظهار داشت: مسلما سال ۹۶، سالی پرکار، موفقیت آمیز و اکتیوی برای ما بود و رشته های تحت پوشش نشان دادند که به مرز بازدهی و شکوفایی رسیده اند و کسب افتخارات مهم و حصول مدالهای رنگارنگ در کیک بوکسینگ واکو، دارت، اسکی روی آب، ساواته، سپک تاکرا، فوتبال رومیز، فوتوالی و .... نشان از قرار گرفتن در این مسیر توسعه و تعمیم دارد.

علیپور با تمجید از هیات های استانی به عنوان بازوان توانمند فدراسیون تصریح کرد:نقش هیات های استانی در گسترش و توسعه رشته های تحت پوشش در سراسر کشور انکارناپذیر است و ما مدیون زحمات و خدمات آنها هستیم و بی شک با استمرار فعالیت بهینه این عزیزان همچنان به راه پیشرفت ادامه خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به تلاش بی وقفه روسای انجمنهای تحت پوشش به منظور توسعه رشته های مختلف گفت:انجمنها با وجود مشکلات فراوان ولی با فعالیت شبانه روزی و طاقت فرسا از هیچ کوششی برای تقویت رشته های خود دریغ نمی کنند و این جای تقدیر دارد و تعامل آنها با هیات های استانی طی چند سال اخیر بهترین خروجی را به همراه داشته و من امیدوارم که این ارتباط تنگاتنگ همچنان ادامه دار باشد.

رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی در پایان تاکید کرد:لازم است از همکاران حوزه ستادی فدراسیون هم تشکر و قدردانی داشته باشم که در این فدراسیون پرکار و پرجمعیت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و مسلما اتحادی که بین فدراسیون،هیات ها و انجمنها حاکم شده است چشم انداز روشنی دارد و امیدوارم که در سال ۹۷ هم بتوانیم در عرصه های مختلف موفق عمل کنیم ودر رقابتهای برون مرزی و ارتباطات بین المللی مثل همیشه جدی باشیم و از اعتبار ورزش ایران دفاع کنیم.