به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، سید مجتبی ثمره هاشمی رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز پس از اعلام نتایج کلی آراء شورای شهر تهران، در جمع خبرنگاران با بیان این که خدا را شاکریم که آخرین صفحه کتاب انتخابات به خوبی ورق خورد ، گفت: تجربه برگزاری دو انتخابات و در بعضی مناطق سه انتخابات به خوبی انجام شد و در انتخابات 24 آذر حدود یک میلیون و 300 هزار نفر دست اندرکار وجود داشتند که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار نفر مجموعه ناظرین و بازرسین بود و حدود 200 هزار نفر نیروی انتظامی و بسیج وظیفه حفظ امنیت و آرامش در حوزه های انتخابیه را داشتند.

وی افزود: حدود یک میلیون نفر از مردم عادی هم به عنوان اعضای هیات های منتخب این انتخابات مردمی را برگزار کردند.

ثمره هاشمی تصریح کرد: در این انتخابات حدود 62 هزار شعبه اخذ رای مربوط به انتخابات مجلس خبرگان بود و حدود 60 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات شوراهای اسلامی درنظر گرفته شده بود که در 35 هزار روستا و هزار و 15 شهر کشور مستقر شده بودند.

وی با بیان اینکه حدود 28 میلیون نفر در انتخابات خبرگان شرکت کردند و حدود 17 میلیون نفر در انتخابات شوراها، اظهار داشت:ما شاهد افزایش چشمگیر شرکت کنندگان در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بوده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه منتخبین شوراها از دهم اردیبهشت سال آینده کار خود را آغاز می کنند، گفت: امیدواریم کسانی که انتخاب شده اند متعهدانه ، دلسوزانه و بر اساس خواست ملت حرکت کنند.

وی درباره تاخیر دراعلام نتایج انتخابات شورای شهر تهران نیز گفت: این مسئله قابل پیش بینی بود، زیرا در استان تهران 5‌هزار و 826 صندوق اخذ رای مربوط به مجلس خبرگان، حدود 4 هزار شعبه اخذ رای مربوط به میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و نزدیک به 3200 شعبه اخذ رای در سطح شهر تهران مستقر شده بود و شرکت کنندگان در این انتخابات به حدی بود که برخی از مسئولین هم آن را پیش بینی نمی کردند.

ثمره هاشمی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 611 هزار نفر رای ماخذه صحیح در انتخابات خبرگان رهبری در شهر تهران به صندوق انداختند ، گفت: تعداد آرای ماخوذه صحیح در انتخابات شورای شهر تهران یک میلیون و 656 هزار نفر بوده است که البته تعدادی هم رای باطله وجود داشت.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سئوال که اعتراضاتی از سوی برخی جریانات اصلاح طلب درباره سلامت انتخابات وجود داشته است و وزیر کشور اعلام کرده است می توان صورت جسله ها را مشاهده کرد، آیا این کار به نظر شما امکانپذیر است، گفت: برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس قانون است و هر چه در چارچوب قانون باشد، مورد تایید ما است.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در این انتخابات ، گفت: رسانه ها در تمام مراحل حاضر بودند و از نزدیک حسن انجام کار را مشاهده کردند. در انتخابات خبرگان ناظرین از سوی شورای نگهبان حضور داشتند و در میاندوره ای مجلس هم مبعوثانی ازسوی مجلس شورای اسلامی در بحث نظارت ایفای نقش کردند.

ثمره هاشمی با تاکید بر اینکه در انتخابات استان تهران نظارت به مراتب قوی تر از جاهای دیگر بود ، گفت: گستردگی کار، مشارکت زیاد مردم و آراء زیاد در طولانی شدن اعلام نتایج نقش زیادی داشت و چندین بار آراء رایانه ای با شمارش دستی چک شد و در هر سایت رایانه ای دو نفر ناظر وجود داشت.

وی افزود: حضور افراد در ستاد انتخابات از وزیر سابق کشور و برخی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در دولت های گذشته و همچنین حضور عده ای از نمایندگان فراکسیون اکثریت و اعضای هیات رئیسه مجلس و برخی مسئولین نشانگر برگزاری سالم انتخابات بوده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه طبق قانون نامزدهای انتخاباتی اجازه داشتند افرادی را برای نظارت در پای صندوق های رای معرفی کنند ، گفت: در تهران بیش از50 سایت شمارش آرا داشتیم که نمایندگان نامزدها با اعلام قبلی به فرمانداری در آنجا حضور داشتند و حتی در برخی مواقع تردد و رفت و آمد زیاد ناظران کار شمارش کنندگان آرا را دچار اختلال می کرد و جای سئوال کمتری در این زمینه باقی ماند.

وی افزود: امروز فرمانداری ها اطلاعیه ای صادر می کنند و کسانی که شاکی هستند ، بر اساس قانون دو روز فرصت دارند که اسناد و مدارک خود را به هیات های اجرایی ارائه دهند که پس از بررسی این اسناد به هیات نظارت منتقل و هیات نظارت 15 روز فرصت دارد که به این شکایات رسیدگی و پس از آن شورای نظارت نتیجه را اعلام خواهد کرد.

ثمره هاشمی درباره دیدن این صورتجلسات نیز گفت: دیدن برگه های آرا طبق قانون ممنوع است، زیرا جزو اسرار مردم است ولی صورتجلسه ها جزء طبقه بندی عادی است و دیدن آنها با تشخیص هیات های نظارت و اجرایی امکانپذیر است ولی هر چیزی یک محدوده قانونی دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که گروههای اصلاح طلب نسبت به سلامت انتخابات تردید جدی دارند، گفت: همه راهکارها را قانون مشخص کرده و قانون اعلام کرده که چه کسی صلاحیت دارد سلامت انتخابات را اعلام کند و تردیدها را قانون برطرف می کند اما ارزیابی نتیجه انتخابات نشان می دهد که این انتخابات با سلامت برگزار شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تخلفات بارزی در طول برگزاری انتخابات به شما گزارش شده است ، یا خیر گفت: تا زمانی که از طریق مراجع ذیربط تخلفی عنوان نشده، نمی توان آن را اعلام کرد زیرا تمام گزارشات باید با بررسی دلایل و مستندات صورت گیرد.

وی افزود: در کل کشور وقتی ارزیابی می کنیم، می بینیم تخلف قابل توجهی صورت نگرفته است. البته ممکن است در برخی نقاط و بخش هایی تخلفی اتفاق افتاده باشد که پس از بررسی ها اعلام خواهد شد.

ثمره هاشمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر برخی حوادث و بمب گذاری ها در روز قبل از انتخابات در برخی شهرهای کشور ، گفت: بررسی امنیت انتخابات به عهده کمیته امنیت است و هنوز با آنها دیدار نکرده ام تا از این مسئله سئوال کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی رسانه های بیگانه سعی در کم نشاط نشان دادن انتخابات داشتند و حضور مردم چه پیامی می تواند برای آنان داشته باشد ، گفت: توقع نداشته باشید کسانی که بر ضد انقلاب شعار می دهند، با نظر واقع بینانه حقایق را منعکس کنند ولی در جاهایی آنها مجبوربه اعتراض می شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: حضور مردم موضع ایران را در جهان تقویت خواهد کرد و امروز ملت ایران در صحنه بین الملل از جایگاه ویژه و برجسته ای برخوردار گشته و مورد توجه همه کانونهای سیاسی، دولت ها و ملت های جهان است.

وی افزود: آنها توقع ویژه ای به موضع گیری و حرکت ملت ایران دارند و این انتخابات هم مورد توجه بسیار آنها قرار گرفت و آثار آن در آینده خواهد شد.

ثمره هاشمی میزان مشارکت در کل انتخابات 24 آذر را 8/60 درصد خواند و گفت: علت اصلی این حضور ایمان و هوشمندی ملت ایران است . موقع شناسی و نشاط دائم سیاسی ملت و اعتماد به ارکان حکومت و دولت اسلامی از انگیزه های اصلی این حضور بوده است.

وی افزود: بر اساس تحلیل رسانه های خارجی ، حضور مردم در انتخابات خبرگان رهبری بسیار معنا دار بود زیرا این حضور اعتماد مردم به نظام و سیاست های جمهوری اسلامی بویژه اصل ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی نظام بسیار پرمعنا بوده است و نشان داد که ملت در صحنه ایستاده است و به ارزش ها و اهداف انقلاب پایبند است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس علیه ایران گفت: وقتی سخنان تونی بلر نخست وزیر کینه توز انگلیس را می بینیم که در کمال جسارت و ناپختگی رسما اعلام می کند که ما باید بین مسئولین و مردم ایران ایجاد تفرقه کنیم ، متوجه می شویم آنها می دانند نقطه قوت نظام اسلامی اتحاد و همدلی مسئولان و مردم است ولی آنقدر بی توجه هستند که این مسئله رسما اعلام می کنند.

وی افزود: آنها در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه، عراق و فلسطین شکست خوردند و اضمحلال خود را به چشم می بینند، پس بدیهی است که به یاوه گویی می افتند.

ثمره هاشمی در پاسخ به این سئوال که شما به رسانه ها چه نمره ای می دهید، گفت: در این مدت که من فعالیت خبرنگاران رسانه ها را شاهد بودم، انصافا بسیار فعال بودند و زحمت کشیدند و حتی در جذب خبر و اطلاع رسانی بر یکدیگر سبقت می گرفتند و فکر می کنم توانسته ام به وظیفه خود به خوبی عمل کنند و امیدوارم پس از این هم به بحث اطلاع رسانی و وظیفه که پل ارتباطی مسئولین و مردم هستند به خوبی عمل کنند.

وی در خاتمه در پاسخ به این سئوال که احساس شما پس از پایان این انتخابات چیست، گفت: احساس من این است که آیا توانسته ام وظیفه خود را به خوبی انجام دهم که امیدوارم اگر کاستی وجود داشته باشد خداوند و مردم آن را ببخشند.