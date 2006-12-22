تبدیل زباله عفونی به پسماند عادی در بیمارستانها

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جلسه وزارت بهداشت موظف شد پسماندهای ویژه بیمارستانی را طبق قانون به پسماند عادی تبدیل کند و شهرداری وظیفه حمل آن را داشته باشد.

سعید صفاتیان ، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر عملکرد بیمارستان ها در تبدیل پسماند ویژه به زباله عادی معرفی کرد و افزود: در صورتی که بیمارستانی در تبدیل پسماند ویژه بیمارستانی به عادی سهل انگاری کند و خلاف وظیفه قانونی خود عمل کند به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنا شده بود وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با مشخص شدن نحوه چگونگی تبدیل پسماندهای ویژه در بیمارستان های دولتی و خصوصی به پسماند عادی آئین نامه خاصی تدوین کنند که این امر انجام نشده بود اما بنا شد سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت با همکاری یکدیگر در مدت زمانی کوتاه این آئین نامه را تهیه و تنظیم کنند.

صفاتیان گفت: وزارت بهداشت برای امحاء صحیح زباله های بیمارستانی و تبدیل پسماند ویژه به عادی ، نیازمند بودجه مناسب است و مسئولان این وزارتخانه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست تامین اعتبار لازم را کرده اند.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا کنون 2 میلیارد تومان در ارتباط با امحاء زباله های بیمارستانی شهر تهران اختصاص داده ، در حالی که مسئولان وزارت بهداشت معتقد هستند باید این اعتبار حداقل 15 برابر افزایش یابد.