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۱ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

تکلیف زباله های بیمارستانی مشخص شد :

تبدیل زباله عفونی به پسماند عادی در بیمارستانها

تبدیل زباله عفونی به پسماند عادی در بیمارستانها

تکلیف جمع آوری زباله های بیمارستانی در نهایت در جلسه ای با حضور نمایندگانی از شهرداری ، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شد و بر اساس آن مقرر شد از این پس تبدیل پسماندهای ویژه به عادی در فضای بیمارستانها انجام و شهرداری فقط وظیفه حمل آن را عهده دار باشد.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جلسه وزارت بهداشت موظف شد پسماندهای ویژه بیمارستانی را طبق قانون به پسماند عادی تبدیل کند و شهرداری وظیفه حمل آن را داشته باشد.

سعید صفاتیان ، سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر عملکرد بیمارستان ها در تبدیل پسماند ویژه به زباله عادی معرفی کرد و افزود: در صورتی که بیمارستانی در تبدیل پسماند ویژه بیمارستانی به عادی سهل انگاری کند و خلاف وظیفه قانونی خود عمل کند به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنا شده بود وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با مشخص شدن نحوه چگونگی تبدیل پسماندهای ویژه در بیمارستان های دولتی و خصوصی به پسماند عادی آئین نامه خاصی تدوین کنند که این امر انجام نشده بود اما بنا شد سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت با همکاری یکدیگر در مدت زمانی کوتاه این آئین نامه را تهیه و تنظیم کنند.

صفاتیان گفت: وزارت بهداشت برای امحاء صحیح زباله های بیمارستانی و تبدیل پسماند ویژه به عادی ، نیازمند بودجه مناسب است و مسئولان این وزارتخانه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست تامین اعتبار لازم را کرده اند.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا کنون 2 میلیارد تومان در ارتباط با امحاء زباله های بیمارستانی شهر تهران اختصاص داده ، در حالی که مسئولان وزارت بهداشت معتقد هستند باید این اعتبار حداقل 15 برابر افزایش یابد.

کد مطلب 424622

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