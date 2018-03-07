تشکیل کارگروه دائمی رصد امور ویژه و فوریت های اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی افزود: در پی دستور وزیر آموزش وپرورش مبنی بر لزوم پیگیری سریع و به هنگام رخدادهای مرتبط با آموزش وپرورش کشور ونظارت مستمر و هوشمندانه آن ، فعالیت هایی که با حساسیت اجتماعی وفرهنگی بیشتری در سطح جامعه روبرو است " کارگروه دائمی رصد امور ویژه و فوریت های اجرایی " تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

کمرئی گفت: تأمین حقوق شهروندی وکمک به حفظ وتقویت اعتماد اجتماعی به دستگاه تعلیم وتربیت هدف محوری این کارگروه است واین اداره کل با تکیه برساز وکارهای فعلی و بازبینی در فرایندهای مربوط به جمع آوری گزارش ها وتحلیل آن سعی دارد به رصد ونظارت فعالیت ها وبرنامه هایی بپردازد که ارتباط آن با دانش آموزان به دلیل شرایط سنی واهداف تربیتی باید با ملاحظات ویژه همراه باشد و وی گفت : ورود به این دسته از برنامه ها در شرایط ویژه باید ، با رعایت ملاحظات فرهنگی ، تربیتی و اعتقادی جامعه صورت گیرد.

وی ادامه داد : گاهی نیز قرار دادن دانش آموزان در این موقعیت ها نه تنها توصیه نشده است بلکه با ممنوعیت ومحدودیت هایی همراه است.مثلاً موضوع سند 2030 ، آموزش پیشگیری از ایدز،اعتیاد ونحوه ارائه آموزش های مربوطه،تربیت جنسی، مهارت های زندگی،آسیب های فضای مجازی از حوزه هایی است که در صورت مجاز بودن ورود آموزش وپرورش به آن باید با رعایت جمیع جهات تربیتی واخلاقی وبا توجه به شرایط سنی دانش آموزان صورت گیرد.ودر صورت فقدان دلایل کافی یا نارسا بودن توجیهات تربیتی نباید به آن پرداخته شود.

این مقام مسئول تأکید کرد براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری وسیاست های نظام وتأکیدات وزیر آموزش وپرورش ورود به موضوع سند 2030 اکنون هیج توجیهی در آموزش وپرورش ندارد و ممنوع است.

مدیر کل ارزیابی عملکرد افزود :بخش دوم از مأموریت این کارگروه رسیدگی به شکایاتی است که مطرح می شود یا رخدادهایی است که به وقوع می پیوندد وضرورت دارد در کوتاه ترین زمان ممکن ابعاد آن بررسی وتصمیم لازم برای آن اتخاذ شود. وی تدابیر انضباطی غلط در مورد دانش آموزان را در این دسته از رخدادها تعریف کرد که دارای فوریت رسیدگی است.

کمرئی گفت : ارزیابی عملکرد واین کارگروه در موضوعاتی که نیازمند نظارت است کاملاً فعال وهوشمندانه عمل می کند ومطالعه رخدادها وبررسی روند ها و پیش بینی های لازم را برای هدایت ونظارت براین دسته از فعالیت ها انجام داده وتوصیه های لازم را به مسئولین مربوطه ارائه می دهد.

وی ادامه داد : مسئولین ارزیابی عملکرد مناطق واستانها اصلی ترین منابع خبری این کارگروه محسوب می شوند وبه عنوان عناصر اصلی وعملیاتی این کارگروه موظف خواهند بود بلافاصله بعد از کسب خبر ودر همان روز خبر را در سامانه پیش بینی شده ، قرار دهند وارزیابی خود را به همراه مستندات لازم به میز های استانی مستقر در ستاد ارسال نمایند.کمرئی اظهار کرد کارشناسان حوزه نظارت مستقر در ارزیابی عملکرد باید هر روزه این خبرها را تحلیل وبا توجه به شرح وظایف معاونت ها ،چنانچه ماهیت رخداد بگونه ای باشد که نیاز مند پیگیری به روال معمول است آن را پیگیری نمایند. علاوه برآن کاربر سیستم موظف است اخبار را در هر موضوع دسته بندی نموده وبا توجه به اهمیت، آن را در اختیار مسئول فوریت های اجرایی وزارتخانه ، مستقر در ارزیابی عملکرد قرار دهد تا بر روند پیگیری وکیفیت آن نظارت شود و حسب نیاز آن را به کارگروه ارجاع دهد.

این مقام مسئول گفت: اخبار مرتبط با آموزش وپرورش و بویژه در ارتباط با موضوعات یاد شده به هر کیفیتی که تولید وانتشار باید برای آموزش وپرورش دارای اهمیت است وتا تعیین صحت وسقم آن موضوع راپیگیری می کند.

کمرئی در خاتمه از همه کسانی که دغدغه تعلیم وتربیت فرزندان این مرز وبوم را دارند خواست با پرهیز از اشاعه وانتشار اخبار غلط وشایعات مرتبط با آموزش وپرورش فضای عمومی اعتماد به مدرسه، معلم ودستگاه آموزش وپرورش را تقویت کنند وآرامش روانی اولیاء را در سپردن فرزندان خود به مدرسه ونظام آموزشی که هنوز دربین همه نهادهای اجتماعی جزء مقبول ترین وبا اعتماد ترین پایگاهها است تأمین کند.