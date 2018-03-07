کمک ۲۳ میلیارد تومانی دانش آموزان کشور در جشن نیکوکاری سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، جشن نیکوکاری برای کمک به دانش آموزان نیازمند و افزایش فرهنگ نوع‌دوستی در راستای توجه به‌تمامی ساحت‌های آموزش‌وپرورش و یادگیری دانش آموزان، در سال جاری مانند سال‌های گذشته در مدارس کشور برگزار خواهد شد.

در این راستا، عبدالرسول کریمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس شهر تهران گفت: در سال جاری ۴ هزار ۸۲ مدرسه در شهر تهران و با حضور یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در این جشن شرکت خواهند کرد که در هر منطقه یک مدرسه به‌صورت نمادین برگزارکننده این مراسم خواهد بود.

وی با توجه به مراسم جشن نیکوکاری سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته در کل کشور، ۵۰ هزار پایگاه در مدارس کشور این جشن را برگزار کردند و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در این امر خداپسندانه به‌صورت مستقیم مشارکت داشتند و دانش‌آموزان ۲۳ میلیارد تومان هدایای نقدی و غیر نقدی در جشن نیکوکاری کمک کردند که شامل ۱۶ میلیارد تومان به‌صورت نقدی و ۷ میلیارد تومان به‌صورت غیر نقدی بوده است.