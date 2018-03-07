به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمید محمدی در خصوص وضعیت کلی حج ۹۷ گفت: در توافقنامه حج سال ۹۷ در بحث تامین امنیت و عزت و کرامت حجاج همانند حج گذشته با عربستان به توافق شده است و علاوه بر آنها امتیازاتی نیز در زمینه مسائل اجرایی نسبت به حج گذشته در توافق نامه لحاظ شده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: بر اساس توافقنامه حج، حجاج از خدمات پزشکی عربستان به خصوص در مشاعر بیشتر استفاده خواهند کرد. همچنین در حوزه تدارکات و تغذیه امکان انتقال برخی اقلام تدارکاتی از ایران فراهم شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص تامین مسکن حجاج گفت: در حوزه مسکن نیز تقریبا تمام هتل‌های مورد نیاز حجاج اجاره شده است.

حمید محمدی در ارتباط با زمان انجام معاینات پزشکی حجاج توضیح داد: بعد از اتمام ثبت‌نام زائران، معاینات پزشکی حجاج آغاز خواهد شد. تاکید ما این است که اگر بر اساس معاینات مشخص شد که زائری توانایی جسمانی لازم برای اعزام به حج را ندارد، برای عزیمت به این سفر اصرار نداشته باشد بدلیل اینکه ممکن است به دلیل سختی های سفر، با مشکلات جدی مواجه شود.

وی در خصوص زمان سفر حج افزود: طول سفر حج حداقل ۲۸ روز و حداکثر ۴۱ روز است و زائرانی که می خواهند مدت زمان کمتری را در سفر باشند از هم اکنون در خصوص انتخاب کاروان هایی با مدت اقامت کمتر اقدام نمایند که بعد از این امکان کاهش زمان سفر زائران و یا بازگشت زودهنگام به کشور فراهم نیست.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص کاروان های حج سال ۹۷ بیان کرد: کاروان‌های حج امسال به ۴ گروه ۸۵، ۱۱۵، ۱۳۵ و ۱۶۵ نفره تقسیم‌بندی شده اند.

محمدی در پایان بیان کرد: تمام کاروانهای مدینه قبل و مدینه حدود ۶ روز در شهر مدینه اقامت دارند و مابقی برنامه سفر زائران با اقامت در شهر مکه است.