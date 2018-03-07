هیچ خدمتی بالاتر از خدمت معنوی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با روحانیون هلال احمر خراسان جنوبی اظهار داشت: ماهیت سازمان هلال احمر به گونه ای است که به عنوان دوست گمنان و بی نام و نشان در سختی ها در کنار مردم است.

وی با بیان اینکه یک دوست واقعی و عاطفی در مواقع ضروری ممکن است نتواند برای او کاری انجام دهد، بیان کرد: اما همواره در زمان حوادث و امور غیر مترقبه عناصر این سازمان وارد میدان می شوند و عملا به انسان ها کمک می کنند و حتی مواقع زیادی برای نجات اشخاص جان خودشان در خطر افتاده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: مجموعه هایی که با این نهادها نیزهمکاری فرهنگی، معنوی و علمی دارند در واقع استخوان بندی ایمانی این نهادها را تقویت کرده و تعهد آن را حفظ می کنند.

عبادی، حضور روحانیون در مجموعه هلال احمر را یکی از طرح های خوب این سازمان دانست و گفت: این از طرح های خوبی بوده که در بسیاری از نهادها اجرا شده چراکه به هر میزانی که این افراد تلاش کردند نتیجه گرفتند.

وی خطاب به روحانیون فعال در حوزه هلال احمر استان گفت: مهمتر از همه شیوه و روش اخلاقی شما تاثیر گذار است بنابراین ارزش کار شما تداوم کار پیغمبر گونه است و از آفت های نفوذی پیشگیری می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هیچ خدمتی بالاتر از خدمت های معنوی و هیچ نعمتی بالاتر از نعمت هدایت و راهنمایی نیست، گفت: کار شما بسیار ارزشمند است و خارج از وظایف قانونی با ابتکار، خلاقیت و نفوذ معنوی می توانید منشا خیرات زیادی باشید.