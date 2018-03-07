استانداران از نیروهای ایثارگر در مدیریت استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باوند عباسی روز چهارشنبه در نشست با نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر استان ایلام اظهار داشت: قوانین مربوط به ایثارگران مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است اجرای آن توسط تمامی دستگاه باید رعایت و اجرایی شوند.

مشاور ایثارگران وزیر کشور تاکید کرد: جامعه ایثارگر ثابت کرده توانایی تصدی مشاغل مدیریتی را به بهترین شکل ممکن دارند و از استاندارانی که بیشترین تعداد معاونان، مدیران کل و روسای دستگاه ها را از بین ایثارگران انتخاب کنند تجلیل شود.

یاوند عباسی اظهار کرد: تعداد زیادی از جامعه ایثارگران کشور هنوز برای اشتغال مشکل دارند که این وضعیت در استان هایی مانند ایلام بیشتر است.

وی تاکید کرد: بخشی از مشکلات ایثارگران مربوط به اشکالات عملکردی مدیران است که خدمات ارائه شده به ایثارگران را در بوق و کرنا کرده در حالیکه در عمل چیزی نصیب این قشر نشده است.