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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کرمانشاه؛

جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی به طور مشروط بخشیده می‌شود

جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی به طور مشروط بخشیده می‌شود

کرمانشاه- سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه اعلام کرد: برخی از جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی به طور مشروط بخشیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جرائم مالیاتی فعالان اقتصادی مشروط به پرداخت اصل بدهی تا تاریخ ۲۰ اسفند بخشیده می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: به منظور اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تسریع در فرآیند وصول بدهی، جرائم قابل بخشش مودیان مالیاتی در منابع مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مشروط به پرداخت اصل بدهی‌های مالیاتی و جرائم غیر قابل بخشش تا قبل از ۲۰ اسفند سالجاری مطابق با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰۰% صد در صد جرایم مربوطه قابل بخشش، بخشیده خواهد شد.

در این اطلاعیه از مودیان مالیاتی دعوت شده است به منظور استفاده از تسهیلات پیش گفته به ادارات مالیاتی مربوط مراجعه کنند.

کد مطلب 4246286

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