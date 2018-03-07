به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه سفر یک روزه خود به گیلان به همراه خرمن اورتگا سفیر کشور اکوادورر در ایران، ضمن بازدید از مرکز پرنده نگری و حضور در مرکز آموزش پناهگاه حیات وحش سلکه گیلان، گفت: محیط زیست و منابع طبیعی گیلان باعث افتخار ایران است.

مدنی با تاکید بر اینکه پلاستیک بدترین زباله در محیط زیست گیلان است، تصریح کرد: دانش آموزان باید از طریق انتقال مخاطرات استفاده از پلاستیک در طبیعت به خانواده های خود به کمک محیط زیست گیلان بیایند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دانش آموزانی که برای آموزش حفاظت از تالاب انزلی در دوره آموزشی پناهگاه حیات وحش سلکه شرکت کرده بودند، اظهار کرد: تالاب انزلی و همه اکوسیستم های ارزشمند، نزد ما امانت هستند و باید آن ها را سالم و به دور از آلودگی به نسل آینده تحویل دهیم.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای حضور خود و سفیر اکوادور در طرح پاکسازی زباله ماسال در راستای کمپین «بی زباله» ، گفت: به همراه سفیر اکوادور در گیلان زباله جمع می کنیم تا همه بدانند که معضل زباله گیلان تا چه حد جدی است.

مدنی با یادآوری سرانه بالای تولید زباله در گیلان، همچنین افزایش این سرانه توسط گردشگران به ویژه در ایام گردشگری همچون عید نوروز، خاطرنشان کرد: همه مردم ایران باید کمک کنند تا گیلان زیبا بماند.

بازدید از پناهگاه حیات وحش سلکه و مرکز بازدید کنندگان جیر سر باقر خاله، مشارکت در برنامه پاکسازی زباله ماسال در راستای کمپین «بی زباله» به همراه کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار با استاندار گیلان و غرس نهال از جمله برنامه های سفر یکروزه کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و خرمن اورتگا سفیر کشور اکوادورر در ایران به گیلان است.