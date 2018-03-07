به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد واقع در ولایت ننگرهار افغانستان رئیس اداره حج و اوقاف این شهر کشته شد.

بر اساس این گزارش، عبدالظاهر حقانی رئیس اداره حج و اوقاف ننگرهار به همراه راننده وی در این حمله انتحاری کشته شده اند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه تروریستی را برعهده نگرفته است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.