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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

اخبار سوریه؛

درگیری شدید در جنوب غرب عفرین/انفجار خودرو بمبگذاری شده در حلب

درگیری شدید در جنوب غرب عفرین/انفجار خودرو بمبگذاری شده در حلب

درگیری شدید در جنوب غرب عفرین میان ارتش ترکیه و کُردها و انفجار خودرو بمبگذاری شده در حومه حلب از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الاعلام الحربی اعلام کرد: درگیری های شدیدی میان نیروهای کُردی و ارتش ترکیه و همپیمانان آن در جریان است.

بر اساس این گزارش؛ این درگیری ها در اطراف شهرک جندیرس در جنوب غرب عفرین در جریان است.

از سوی دیگر شبکه المیادین از حرکت موج گسترده غیرنظامیان از مناطقی که زیر آتش سنگین ارتش ترکیه در منطقه عفرین قرار دارد به سوی تل رفعت خبر داد.

خبر دیگر از سوریه اینکه بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی مواضع گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه در ورودی شهر جرابلس در حومه شمال شرقی حلب ۶ نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 4246323

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