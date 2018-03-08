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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۶:۰۶

محققان پی بردند؛

نوزادان شبیه پدر سالم ترند

نوزادان شبیه پدر سالم ترند

مطالعه جدید نشان می دهد اگر فرزند به پدر شباهت داشته باشد، از فواید سلامت بیشتری در طول یک سال اول تولد برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه بر اهمیت نقش پدر بر سلامت کودک تاکید دارد و بیان می کند نوزادان شبیه به پدرشان در ابتدای تولد احتمالا زمان بیشتری را با پدرشان سپری کرده و همچنین سالم تر خواهند بود.

سولومون پولاچک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بینگامتون نیویورک، در این باره می گوید: «پدران در بزرگ کردن فرزند نقش مهمی دارند و موجب تقویت سلامت کودک می شوند.»

وی در ادامه می افزاید: «زمانیکه شباهت فرزند به پدر بیشتر باشد، آنها حس بهتری نسبت به فرزندشان داشته و از اینرو زمان بیشتری را با فرزندشان سپری می کنند.»

محققان داده های ۷۱۵ خانواده را که در آنها فرزند فقط با مادرش زندگی می کرد، بررسی کردند.

تحقیق نشان می دهد نوزادانی که زمان تولد شبیه پدرشان هستند در طول یک سال بعد سالم تر هستند از اینرو شباهت پدر-فرزند موجب می شود پدر زمان بیشتری را صرف فرزندش کند.

کد مطلب 4246359

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