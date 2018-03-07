تمهیدات گمرک در روزهای پایانی سال/ ساعت کاری گمرکات افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، متن این اطلاعیه که از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک صادر گردیده بدین شرح است:

با توجه به تراکم کاری در روزهای پایانی سال و بمنظور تسهیل در ارایه خدمات گمرکی مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان، گمرکات موظف شده اند که بعد از وقت اداری جهت ارائه خدمات در ایام باقی مانده از سال، شیفت های کاری برقرار نمایند.

همچنین گمرکات اجرایی موظف شدند علاوه بر برقراری شیفت های کاری ، ساعات کاری کارشناسان مجازی را افزایش دهند و درب های خروج نیز ملزم گردیدند نسبت به خروج کالاهای موجود در گمرکات که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده است در همان روز به طور کامل اقدام کنند . گمرکات اجرایی باید برای روزهای تعطیل نیز شیفت های کاری برقرار کنند.

مرکز پایش گمرک ایران در روزهای عادی بعد از وقت اداری و حتی در روزهای تعطیل نیز مشغول پایش نحوه ترخیص کالاها از گمرکات خواهد بود تا عملیات ترخیص با سرعت انجام شود و در شیفت های کاری متعدد این مرکز بر عملیات گمرکات اجرایی نظارت کامل خواهد داشت.

بر همین اساس، گمرکات اجرایی باید نسبت به انجام سریع تر تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی ، با رعایت کامل مقررات و دستورالعمل های مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کنند.