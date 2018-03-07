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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۰۲

کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در نجران

کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در نجران

یک منبع نظامی یمنی از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در جریان عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن در نجران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع نظامی یمنی از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در جریان عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ این عملیات موفق ضد مواضع نظامیان سعودی در الضبعه در نجران رخ داد.

گفتنی است که منابع وابسته به انصارالله یمن روز گذشته اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی در مقابل عملیات های موفقی ضد نظامیان سعودی انجام دادند. دو نظامی سعودی در روستای حامضه و خلف جاضع نمیر  جیزان هدف تک تیراندازان یمنی قرار گرفتند و کشته شدند. همچنین در حملات توپخانه ای و تک تیراندازان یمنی ها به مواضع نظامیان سعودی در روستای قوی در جیزان نیز یک نظامی کشته شد. در العشه در نجران نیز یک نظامی سعودی از سوی تک تیراندازان یمنی هدف قرار گرفت و کشته شد.

شایان ذکر است که برخی منابع آگاه قبلا اعلام کردند که در ماه فوریه گذشته بیش از ۴۵ نظامی سعودی به دست یمنی ها کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شده اند.

کد مطلب 4246386

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