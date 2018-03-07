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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

نشست شورای امنیت درباره غوطه شرقی دمشق

نشست شورای امنیت درباره غوطه شرقی دمشق

شورای امنیت سازمان ملل پیرامون تحولات غوطه شرقی دمشق جلسه ای برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت سازمان ملل پیرامون تحولات در غوطه شرقی دمشق تشکیل جلسه داد.

فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در شورای امنیت مدعی شد که ارتش سوریه غیرنظامیان را در غوطه شرقی هدف قرار می دهد.

وی اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه رایزنی هایی را با روسیه، ایران و ترکیه به منظور فشار بر دمشق درباره غوطه شرقی انجام داده است.

متیو ریکرافت، نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل نیز بیان کرد: شورای امنیت امروز خواستار اجرای فوری آتش بس در غوطه شرقی و اجازه دادن به ورود کمک های انسانی خواهد شد.

منابع خبری احتمال دادند که شورای امنیت بر ضرورت اجرای قطعنامه ۲۴۰۱ تاکید کند.

این جلسه پشت درهای بسته در حال برگزاری است.

کد مطلب 4246387

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