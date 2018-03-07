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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۳۶

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران:

محور کندوان و هراز برفی است

محور کندوان و هراز برفی است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی در محور هراز و کندوان را بارش برف در ارتفاعات اعلام کرد.

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان با بیان اینکه ترافیک در محور کندوان از مسیر جنوب به شمال پرحجم است افزود: وضعیت جوی این مسیر با بارش برف در ارتفاعات همراه است.

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات محور هراز، تردد در محدوده پلور تا وانا را نیمه سنگین برشمرد و گفت: در محور سوادکوه تردد عادی و روان و وضعیت جوی ابری با بارش پراکنده باران همراه است و در محور کیاسر وضعیت جوی ابری اما ترافیک روان است.

هاشمی درباره وضعیت ترافیک محور کناره گفت: تردد در این مسیر عادی و روان است و شاهد بارش باران در غرب استان هستیم.

کد مطلب 4246405

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