۹۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد در گیلان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه به مناسبت ۱۸ اسفندماه سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد اعضای این کانون با نماینده ولی فقیه در استان گیلان دیدار و گفتگو کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در این دیدار ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س)، اظهار کرد: ۲۳ هزار کانون فرهنگی هنری در کشور فعالیت می کنند.

فیروز فاضلی با اشاره به وجود و قعالیت ۹۰۱ کانون در استان گیلان، افزود: مردمی بودن، جوان‌گرایی از مهم ترین ویژگی های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

وی با بیان اینکه رشد و کمال انسان باید از مساجد آغاز شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز در جامعه با بحران مخاطب روبه رو هستیم باید با برنامه ریزی و اجرای برنامه های مناسب سبب جذب جوانان به سمت مساجد شویم در این غیر صورت با مشکل مواجه می شویم.

به گفته فاضلی باید فضای مساجد به گونه ای باشد که زمانی که جوان یا هر فردی وارد این محیط می شود احساس امنیت روانی و اخلاقی به وجود آید.

تشکیل ۱۰۷۵ شورای زکات روستایی در گیلان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان نیز در این دیدار از تشکیل یک‌ هزار و ۷۵ شورای زکات در روستاهای این استان خبر داد و اظهار کرد: سه هزار و ۳۱ نفر در شوراهای مذکور فعالیت می‌کنند.

علیرضا محمدی با اشاره به اینکه شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات در سال ۹۵ در گیلان جمع‌آوری شده است، گفت : در ۱۱ ماهه امسال هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات در گیلان جمع‌آوری شده است.

پیگیری شعار ۳ هزار کتابخانه در مساجد گیلان

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان نیز در ادامه این دیدار اظهار کرد: سال ۷۱ کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن در کشور تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام سلیمان پورابراهیم به برخی اقدامات و برنامه‌های فرهنگی و هنری با حفظ شأن مساجد اشاره کرد و افزود: برنامه‌های مذکور در راستای جذب جوانان به مساجد اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد گیلان، تأکید کرد: به دنبال تحقق شعار سه هزار کتابخانه در سه هزار مسجد گیلان هستیم.