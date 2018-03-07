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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

فرماندار بندرترکمن:

پیکر ۲ ماهیگیر مفقود شده در آب های خزر کشف شد

پیکر ۲ ماهیگیر مفقود شده در آب های خزر کشف شد

بندرترکمن- فرماندار بندرترکمن گفت: پیکر دو صیاد مفقود شده در آب های خزر توسط نیروهای یگان دریابانی امیرآباد کشف شد.

الیاس هیوه چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه چندین قایق ماهیگیری از اهالی روستای چاپاقلی بندرترکمن به دریای خزر و حوالی میانکاله می روند که دریا دچار طوفان شده و سه سرنشین یکی از قایق های موتوری کار خود را متوقف می کنند و درون قایق به خواب می روند.

وی افزود: طوفان موجب واژگونی قایق شده و متاسفانه دو صیاد غرق می شوند.

هیوه چی ادامه داد: جسد یکی از صیادان حوالی ساعت ۲۱ سه شنبه و جسد صیاد دوم بامداد چهارشنبه توسط نیروهای یگان دریابانی امیرآباد کشف می شود.

فرماندار بندرترکمن اظهار کرد: خوشبختانه فرد سوم توانست خود را به ساحل برساند و از این واقعه جان سالم به در برد.

کد مطلب 4246424

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