پیکر ۲ ماهیگیر مفقود شده در آب های خزر کشف شد

الیاس هیوه چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه دوشنبه چندین قایق ماهیگیری از اهالی روستای چاپاقلی بندرترکمن به دریای خزر و حوالی میانکاله می روند که دریا دچار طوفان شده و سه سرنشین یکی از قایق های موتوری کار خود را متوقف می کنند و درون قایق به خواب می روند.

وی افزود: طوفان موجب واژگونی قایق شده و متاسفانه دو صیاد غرق می شوند.

هیوه چی ادامه داد: جسد یکی از صیادان حوالی ساعت ۲۱ سه شنبه و جسد صیاد دوم بامداد چهارشنبه توسط نیروهای یگان دریابانی امیرآباد کشف می شود.

فرماندار بندرترکمن اظهار کرد: خوشبختانه فرد سوم توانست خود را به ساحل برساند و از این واقعه جان سالم به در برد.