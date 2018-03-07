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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۵

برلین: آموزش نیروهای پیشمرگه همانند گذشته ادامه خواهد یافت

برلین: آموزش نیروهای پیشمرگه همانند گذشته ادامه خواهد یافت

وزارت دفاع آلمان از ادامه آموزش نیروهای پیشمرگه همانند گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد که به آموزش نیروهای پیشمرگه کُرد در عراق ادامه خواهد داد.

وزارت دفاع آلمان در این باره اعلام کرد: آموزش نیروهای پیشمرگه همانند گذشته ادامه خواهد یافت. این آموزش بر حوزه های درمانی و لجستیک متمرکز خواهد بود.

این در حالیست که اعضای کابینه آلمان ساعاتی پیش در خصوص ۶ ماموریت نظامی خارج از مرزها که مخالفان زیادی نیز در داخل این کشور دارد، بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است، حدود ۱۲۰۰ نظامی آلمان در چارچوب ائتلاف ضد داعش به عراق و سوریه اعزام شده اند.

کد مطلب 4246432

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