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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه:

سد معابر عمومی توسط دستفروشان غیرمجاز و صنوف باید جمع آوری شود

سد معابر عمومی توسط دستفروشان غیرمجاز و صنوف باید جمع آوری شود

کرمانشاه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: سد معابر عمومی توسط دستفروشان غیرمجاز و صنوف باید جمع آوری شده و شهرداری و نیروی انتظامی با متخلفان برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد سالاری امروز در جلسه شورای ترافیک استان که در سالن جلسات امید استانداری برگزار شد، با اشاره به نزدیک شدن به ایام‌ نوروز، اظهارداشت: اگرچه وضعیت اشتغال در استان مطلوب نیست، اما حقوق مردم در تردد راحت در معابر باید رعایت شود و دستفروشان باید تنها در بازارچه ها و اماکن مجاز شهرداری در سطح شهر مستقر شوند.

 سالاری بر لزوم پایبندی همه شهروندان به اصول و قواعد ساخت و ساز شهری تأکید کرد و افزود: باید عاملان ساخت و سازهای دولتی و خصوصی به حقوق مردم احترام بگذارند و کسانی که معابر را در حین ساخت و ساز به شکلی غیرمتعارف اشغال میکنند، تذکر داده و در صورت تداوم سدمعبر، با آنها برخورد شود.

وی با بیان اینکه شهرداری باید به صورت مداوم بر روند ساخت و سازها نظارت داشته باشد تا در صورت بروز تخلفات ترافیکی با آنها برخورد شود، اظهار داشت: سد معابر عمومی توسط دستفروشان غیرمجاز و صنوف باید جمع آوری شوند و شهرداری و نیروی انتظامی با متخلفان برخورد کنند.

 سالاری همچنین با بیان اینکه احتمال ایجاد محدودیت هایی در جاده های برون شهری وجود دارد، ادامه داد: البته باتوجه به اولویت بازسازی مناطق زلزله زده، هیچ محدودیتی برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین که حامل مصالح و خودورهای حامل کمک ها به زلزله زدگان باشند، وجود ندارد.

وی بر لزوم برخورد جدی با خودروهای دارای تخلفات پرخطر تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با خودروهای دارای تخلفات دردسرساز برخورد کند و بر اساس قانون زمینه توقیف طولانی مدت آنان در پارکینگ را فراهم کند تا راننده های پرخطر جان دیگران را به خطر نیندازند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بر لزوم تقویت و فعال کردن دوربین های کنترل ترافیکی پیش از ایام‌نوروز در سطح استان تاکید کرد و از نیروی انتظامی و شهرداری خواست پیگیر این موضوع باشند.

 سالاری به ایجاد سفره های نوروزی در سطح شهر اشاره کرد و گفت: سفره های نوروزی توسط شهرداری باید در نقاطی ایجاد شوند که گره های ترافیکی ایجاد نکنند.

کد مطلب 4246435

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